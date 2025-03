Super Bowl 2017: sarà Lady Gaga la star dello show

La popstar aveva cantato l'inno nazionale lo scorso anno

E' Lady Gaga la star scelta per lo show dell'intervallo del Super Bowl 2017 a Houston in Texas. A dare l'annuncio della sua performance la stessa Lady Gaga con un tweet. "Illusione perfetta - si legge - non è un'illusione. Le voci sono vere. Il super Bowl di quest'anno va Gaga". Non è la prima volta che la popstar partecipa ad un Super Bowl. L'anno scorso ha cantato infatti l'inno nazionale. Gli artisti scelti per lo show half time si esibiscono gratuitamente. Il ritorno è una platea di oltre cento milioni di spettatori in tutto il mondo. Tra le star che in passato hanno partecipato Katy Perry, Michael Jackson, Janet Jackson con Justin Timberlake, Britney Spears, Rolling Stones, Madonna, Beyonce.





