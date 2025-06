Super Bowl 51 tra Lady Gaga, Atlanta e New England Patriots

Grande sfida per il finale che si terrà il 5 febbraio a Houston

Sarà tra Atlanta e New England Patriots la finale del Super Bowl 51 che chiuderà la stagione del Football americano negli Stati Uniti. Sarà Lady Gaga la super protagonista musicale dello show dell'intervallo. Appuntamento al 5 febbraio a Houston.

Atlanta, che torna al Superbowl dopo 18 anni, ha superato 44 a 21 i Packers. Vittoria netta anche per New England che ha battuto gli Steelers 36 a 17. Tom Brady, 39 anni, quarterback dei Patriot, arriva così a disputare il suo settimo Superbowl sempre con la maglia di New England. Quattro quelli vinti.

