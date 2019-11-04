Svizzera, ucciso il parrucchiere di Cristiano Ronaldo, un arresto

Svizzera, ucciso il parrucchiere di Cristiano Ronaldo, un arresto

Svizzera, ucciso il parrucchiere di Cristiano Ronaldo, un arresto

Redazione Web

04 novembre 2019, ore 10:00
agg. 11 novembre 2019, ore 12:30

Ferreira, 40 anni, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Zurigo

Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese del calciatore Cristiano Ronaldo, è stato trovato morto in una camera d'albergo di Zurigo in Svizzera. Lo riportano i media portoghesi e svizzeri, aggiungendo che un brasiliano di 39 anni è stato arrestato per omicidio. Il corpo della vittima sarebbe stato trovato venerdì da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza, piena di sangue e con un forte odore di alcol. La causa della morte sarebbe stata una coltellata. Secondo alcune fonti, Ferreira era divorziato e viveva in albergo da almeno una settimana. Si era trasferito stabilmente a Zurigo dal 2017 e lavorava come parrucchiere e truccatore. Sulla sua pagina Facebook pubblicava molte foto del suo lavoro: Cristiano Ronaldo compare ad esempio in una datata 2015.

Argomenti

morto
parrucchiere
ronaldo
svizzera

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

    Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

  • Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

    Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

  • XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

    XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

  • Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

    Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

  • RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

    RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

  • Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

    Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

  • Alexia a RTL 102.5: “Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90”

    Alexia a RTL 102.5: “Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90”

  • Svolta nel giallo dei tre cacciatori nel messinese: indagato un amico di una delle vittime

    Svolta nel giallo dei tre cacciatori nel messinese: indagato un amico di una delle vittime

  • Autostrade per l’Italia in mostra in triennale: “Italia in movimento. Autostrade e futuro"

    Autostrade per l’Italia in mostra in triennale: “Italia in movimento. Autostrade e futuro"

  • Milano-Cortina, Andrea Abodi a RTL 102.5: “Quattro medaglie per ogni medagliato. Su Ghali polemica chiusa, quel palco non è un concerto”

    Milano-Cortina, Andrea Abodi a RTL 102.5: “Quattro medaglie per ogni medagliato. Su Ghali polemica chiusa, quel palco non è un concerto”

Terminati i negoziati trilaterali tra ucraini, russi e americani ad Abu Dhabi, colloqui non facili secondo Zelensky

Terminati i negoziati trilaterali tra ucraini, russi e americani ad Abu Dhabi, colloqui non facili secondo Zelensky

Concordato lo scambio di 314 prigionieri tra Mosca e Kiev

Minneapolis; Alex Pretti avrebbe avuto tra le mani solo un telefono, che si vede nei filmati dei media

Minneapolis; Alex Pretti avrebbe avuto tra le mani solo un telefono, che si vede nei filmati dei media

Trump: "Stiamo esaminando, un certo punto ce ne andremo" al Wall Street Journal ha dichiarato che gli agenti federali hanno fatto un lavoro fenomenale,

Donald Trump ribadisce le critiche all'Europa per l'immigrazione e l'energia e conferma il negoziato con l’Iran

Donald Trump ribadisce le critiche all'Europa per l'immigrazione e l'energia e conferma il negoziato con l’Iran

Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto a Washington al National Prayer Breakfast