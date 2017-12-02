Tale e Quale Show, vince Marco Carta

02 dicembre 2017, ore 15:34
Il cantante ha deciso di donare il premio all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
E' Marco Carta il vincitore di Tale e Quale Show 2017, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Il cantante sardo ha destinato i 30mila euro in palio per la vittoria all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). Nel corso dell’ultima puntata, oltre ai giudici Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e il giurato d’eccezione Giorgio Panariello e gli artisti stessi, grazie al televoto ha potuto esprimere le proprie preferenze anche il pubblico da casa.
