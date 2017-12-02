Tale e Quale Show, vince Marco Carta

Tale e Quale Show, vince Marco Carta

Tale e Quale Show, vince Marco Carta

Redazione Web

02 dicembre 2017, ore 15:34

Il cantante ha deciso di donare il premio all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica

E' Marco Carta il vincitore di Tale e Quale Show 2017, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Il cantante sardo ha destinato i 30mila euro in palio per la vittoria all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). Nel corso dell’ultima puntata, oltre ai giudici Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e il giurato d’eccezione Giorgio Panariello e gli artisti stessi, grazie al televoto ha potuto esprimere le proprie preferenze anche il pubblico da casa.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” nella serata delle cover

Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” nella serata delle cover

In occasione della serata dedicata alle cover, Levante e Gaia portano sul palco dell’Ariston il brano di Gianna Nannini

Sanremo 2026, Sal Da Vinci su RTL 102.5 annuncia che sarà al Power Hits Estate di Roma

Sanremo 2026, Sal Da Vinci su RTL 102.5 annuncia che sarà al Power Hits Estate di Roma

«Spesso siamo abituati a farne che poi non manteniamo, ma sono una cosa seria. La promessa è una questione educativa, ti proietta verso il futuro. Io parlo di amore universale»

Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di "Meravigliosa creatura"

Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di "Meravigliosa creatura"

L'iconico brano di Gianna Nannini sarà reinterpretato da Fedez e Masini, in gara al Festival con "Male Necessario". Insieme a loro uno dei violoncellisti più apprezzati sulla scena internazionale