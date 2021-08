Tanti auguri Presidente! Compleanno di fine settennato per Sergio Mattarella, ma la politica pensa a un bis

Un compleanno importante per il capo dello Stato che passerà al Quirinale in famiglia, con figli e nipoti e gli auguri dei suoi collaboratori. Che il presidente Sergio Mattarella sia amato dai cittadini lo ha dimostrato lo scorso compleanno, diventato "trend topic" sui social con l'hashtag #auguripresidente. Una valanga di post ai quali lo stesso Mattarella ha risposto via twitter cosi': "Grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimermi, attraverso i social, gli auguri per il compleanno".

GIRO DI BOA NELL'ULTIMO ANNO DEL SUO SETTENNATO AL QUIRINALE

Cifra tonda per Sergio Mattarella che oggi compie 80 anni. Una giornata a distanza di pochissimi giorni dall'inizio del semestre bianco, ovvero quel lasso temporale che costituzionalmente vieta ai presidenti della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Una norma che non piace a molti e che fu introdotta nel timore che un capo dello Stato si potesse avvalere del potere di scioglimento per favorire, attraverso elezioni politiche anticipate, la formazione di un Parlamento meglio disposto verso una sua eventuale rielezione. Rielezione della quale comunque si parla da tempo nonostante la convinzione del capo dello Stato che sette anni al Colle sia un lasso di tempo ben più che sufficiente.

IL PRESIDENTE UNO DI NOI

In quest’ultimo anno e mezzo di pandemia sono diverse le immagini che hanno avvicinato ancor di più i cittadini all’inquilino del Colle. Come quella - drammatica nella solitudine che esprimeva - del presidente composto nel bagliore dei marmi del Vittoriano, quando lo scorso anno, in pieno lockdown, celebrò la festa della Liberazione. Chi non ricorderà il famoso "fuori onda" dal Quirinale nel quale il capo dello Stato si aggiustava davanti alle telecamere i capelli bianchi più lunghi del solito perchè anche lui, come tutti gli italiani, non poteva usufruire dei servizi di un barbiere. E ancora un'altra immagine si impresse nella memoria degli italiani: quella di un presidente quasi invisibile in una sala d'attesa dello Spallanzani, seduto tra tanti in attesa del proprio turno per fare il vaccino. E poi, è storia più recente, la sintonia con gli italiani in questa voglia di riscatto che hanno rappresentato gli europei di calcio più politici di sempre. La sua esultanza dagli spalti di Wembley è un pezzetto di storia.