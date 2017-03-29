Tasse evase: 110 miliardi ogni anno in Italia

Cresce la quota di evasione fiscale, toccando il 30%, per le badanti e altre attività casalinghe

L’evasione fiscale e contributiva, in Italia, vale 110 miliardi di euro all’anno. La cifra, impressionante se si pensa che la manovra economica del 2016 valeva 27 miliardi, è contenuta nella relazione annuale sull’evasione, presentata questa mattina al parlamento. Enrico Giovannini, presidente della Commissione, incaricata di redigere lo studio, ha sottolineato come il trend del ‘tax gap’ sia a crescere: nel 2014, ultimo anno analizzato, si e’ arrivati a 111 miliardi di tasse evase, contro i 108 del 2012. Quanto ai settori, nelle attività in famiglia – come le badanti – si arriva al 30% di evasione. Resiste anche una diffusa evasione nei negozi: 26% nel commercio e nei pubblici esercizi. ancora, 24% nelle costruzioni e 20% di evasione fiscale nei servizi alle imprese.

