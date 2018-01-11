Teatro alla Scala, nuova sfida per il Balletto

11 gennaio 2018, ore 10:38
Per la prima volta la compagnia interpreterà "Goldberg-Variationen" di Heinz Spoerli
In questi giorni grande successo alla Scala per il drammatico e intenso "La dama delle camelie" con il Corpo di Ballo della Scala. Ma sono anche giorni di prove intense per un nuovo debutto dal 25 gennaio. Per la prima volta la compagnia interpreterà "Goldberg-Variationen" di Heinz Spoerli con i primi ballerini, solisti e artisti di punta del Corpo di Ballo e Alexey Botvinov al pianoforte. In programma Aria, 30 variazioni e Aria da capo: elegante e ispirata coreografia sulle "Variazioni Goldberg" di Johann Sebastian Bach.
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Ditonellapiaga a RTL 102.5: “A Sanremo abbiamo fatto un lavoro pazzesco, è stato bellissimo. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno votato ‘Che fastidio!’, il premio è solo grazie a voi”
Nel corso di “The Flight”, la cantante ha ricevuto in diretta radiofonica il premio della classifica RTL 102.5 Radioshow 2026 – categoria Campioni, che ha decretato “Che fastidio!” come il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 76a edizione del Festival di Sanremo