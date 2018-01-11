Teatro alla Scala, nuova sfida per il Balletto

Per la prima volta la compagnia interpreterà "Goldberg-Variationen" di Heinz Spoerli

In questi giorni grande successo alla Scala per il drammatico e intenso "La dama delle camelie" con il Corpo di Ballo della Scala. Ma sono anche giorni di prove intense per un nuovo debutto dal 25 gennaio. Per la prima volta la compagnia interpreterà "Goldberg-Variationen" di Heinz Spoerli con i primi ballerini, solisti e artisti di punta del Corpo di Ballo e Alexey Botvinov al pianoforte. In programma Aria, 30 variazioni e Aria da capo: elegante e ispirata coreografia sulle "Variazioni Goldberg" di Johann Sebastian Bach.

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