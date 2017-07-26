Teenager “perde” la macchina, i genitori la ritrovano

L’episodio è successo ad un diciannovenne di Syracuse (New York State)

Tutto è partito da una semplice “non ricordo dove ho parcheggiato la macchina”, ma la situazione è precipitata in fretta. E’ successo ad un ragazzo americano decisamente distratto che dopo aver fatto più di 250 miglia per il concerto dei Metallica a Toronto (questo sabato), si è completamente dimenticato dove aveva lasciato la sua vettura. Dopo ore di ricerca senza lieto fine, si è arreso ed ha chiamato i genitori, che hanno prima chiamato la polizia e successivamente chiesto aiuto al popolo di Internet, promettendo una ricompensa. La situazione si è sbloccata quando Madison Riddols, residente a Toronto, ha ritrovato l’auto: così il giovane Gavin è tornato in pullman nella città canadese per recuperare l’ultima cosa che pensava di poter perdere. Madison ha ricevuto 100 dollari di ricompensa più altri 100 da poter destinare in beneficenza.





