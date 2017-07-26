Teenager perde la macchina, i genitori la ritrovano

Teenager “perde” la macchina, i genitori la ritrovano

Teenager “perde” la macchina, i genitori la ritrovano

Redazione Web

26 luglio 2017, ore 07:00
agg. 29 marzo 2023, ore 11:54

L’episodio è successo ad un diciannovenne di Syracuse (New York State)

Tutto è partito da una semplice “non ricordo dove ho parcheggiato la macchina”, ma la situazione è precipitata in fretta. E’ successo ad un ragazzo americano decisamente distratto che dopo aver fatto più di 250 miglia per il concerto dei Metallica a Toronto (questo sabato), si è completamente dimenticato dove aveva lasciato la sua vettura. Dopo ore di ricerca senza lieto fine, si è arreso ed ha chiamato i genitori, che hanno prima chiamato la polizia e successivamente chiesto aiuto al popolo di Internet, promettendo una ricompensa. La situazione si è sbloccata quando Madison Riddols, residente a Toronto, ha ritrovato l’auto: così il giovane Gavin è tornato in pullman nella città canadese per recuperare l’ultima cosa che pensava di poter perdere. Madison ha ricevuto 100 dollari di ricompensa più altri 100 da poter destinare in beneficenza.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"

    Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"

  • Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

    Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

  • Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

    Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

  • Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

    Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

  • Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

    Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

  • RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

    RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

  • Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

    Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

  • Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

    Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

Si tratta di una grande novità introdotta gradualmente in America, Regno Unito, Australia e Canada. Le parole di Meta Italia diffuse oggi

Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

Poi: dieci domande e dieci risposte per capire se siamo già in guerra con Putin; Giorgia Meloni scene di vita quotidiana; Elodie, Iannone e la passione; perché il cibo costa tanto

Partita del cuore a L'Aquila, i cantanti battono i politici con il punteggio di 8-6

Partita del cuore a L'Aquila, i cantanti battono i politici con il punteggio di 8-6

Incasso in beneficenza e messaggio del Papa. In campo e sugli spalti divertimento e risate. Ai politici in campo manca un po'ì di compattezza, come in parlamento e nelle coalizioni