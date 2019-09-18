Teme avvelenamento, anziano spara a badante e si uccide

Teme avvelenamento, anziano spara a badante e si uccide

Teme avvelenamento, anziano spara a badante e si uccide

Redazione Web

18 settembre 2019, ore 18:00

L'uomo era in possesso di due pistole regolarmente denunciate

Un uomo di 78 anni ha tentato di uccidere la badante ferendola con due colpi di pistola e poi si è ucciso. E' accaduto nella abitazione dell'uomo ad Albenga (Savona). Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, Salvatore Sorrentino, in cura per un ictus, soffriva di una sindrome persecutoria al punto di temere che la badante, che gli somministrava le medicine, lo volesse avvelenare. In un primo momento i soccorritori e gli investigatori avevano pensato a una colluttazione tra i due nata perché la badante avrebbe tentato di impedire all'uomo di uccidersi. Le testimonianze successivamente raccolte hanno invece fatto scoprire che Sorrentino ha tentato di uccidere la donna, di 46 anni, una signora russa che i parenti dell'anziano avevano incaricato di accudirlo. La donna e' salva per un soffio: un proiettile l'ha ferita di striscio ad una mano mentre il secondo l'ha raggiunta al torace ma è stato bloccato dal ferretto del corpetto che indossava. L'uomo, già titolare di una oreficeria ad Albenga, era in possesso di due pistole regolarmente denunciate. Stamani, in preda a un raptus, ha affrontato la donna in cucina armato di una calibro 7.65: lei gli si è gettata addosso per disarmarlo ma lui ha sparato due colpi ferendola. La pistola si è poi inceppata e la donna ne ha approfittato per scappare sul terrazzo e da lì saltare su quello della vicina di casa dell'uomo, che l'ha accolta terrorizzata. L'anziano a quel punto ha preso la seconda arma, una pistola a tamburo calibro 45 e si è sparato alla testa morendo quasi sul colpo.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

    Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

  • Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

    Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

  • Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

    Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

  • Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

    Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

  • Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

    Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

  • RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

    RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

  • X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

    X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

Sequestrati i cellulari dei minori accusati di aver rapito e abusato un coetaneo con disabilità. La denuncia sui social da parte della mamma. Alla vittima rasati i capelli e fatto immergere nel Dora

Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

La piccola che frequentava la scuola media nel piccolo centro in provincia di Caserta aveva chiesto di andare in bagno, è stata ritrovata in condizioni gravissime sul selciato. Il sindaco: "tragedia inspiegabile"

Bimba di 2 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel bellunese, indagini su cure e valutazioni cliniche

Bimba di 2 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel bellunese, indagini su cure e valutazioni cliniche

La piccola di Borgo Valbelluna è deceduta ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Feltre. Procura e Ulss avviano indagini e autopsia per chiarire cause e responsabilità