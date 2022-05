Temevano l'apocalisse e vivevano in un bunker, la terribile storia dei due pensionati suicidi nel forlivese

Un suicidio spiegato in poche righe

Un post it ai figli con poche parole, sul bisogno di trovare serenità e un luogo in cui "vivere in pace", poi un colpo secco di pistola, ognuno verso di sé, per farla finita. E' così che una coppia di coniugi pensionati ultrasessantenni di Roma e con un passato da dipendenti del Senato, si sarebbe tolta la vita sull'Appennino forlivese, dove aveva una seconda casa. Sulla tragedia l'ombra di una setta, o più propriamente di una comunità legata a credenze sull'apocalisse, i Ramtha, in auge con la fantomatica profezia dei Maya del 2012 e tornate a circolare negli ultimi tempi anche a causa della guerra in Ucraina.

Il ritrovamento

I corpi di Paolo Neri e Stefania Platania, 67 e 65 anni, sono stati ritrovati, nella serata di sabato , da carabinieri e vigili del fuoco che hanno dovuto forzare una finestra per entrare in casa. A dare l'allarme, i figli che non avevano notizie dei genitori da almeno un paio di giorni. All'inizio, gli inquirenti hanno ipotizzato che si trattasse di un omicidio-suicidio , anche perché era stata ritrovata una sola pistola, poi durante i rilievi è spuntata una seconda pistola, nascosta sotto il corpo dell'uomo. Entrambi le armi erano regolarmente detenute e risulta sparato un solo colpo da ognuna. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto al secondo piano, riversi a terra. La casa al momento non è sotto sequestro. A corroborare questa tesi anche uno scarno biglietto, un post it lasciato sul comodino, con un addio al plurale, come se l'intenzione fosse appunto condivisa da entrambi.

Seguaci della comunità dei Ramtha

Quanto al legame della coppia con la comunità dei 'Ramtha', diverse testimonianze raccolte dai vicini parlano chiaro: i due nel 2012 hanno acquistato casa a Spinello, piccolo borgo che, secondo i seguaci della comunità, sarebbe "benedetto" e quindi in grado di sopravvivere a una eventuale fine del mondo, indicata in una fantomatica profezia dei Maya proprio per il 2012. Perciò, una decina d'anni fa diverse persone, in balia di questa convinzione, avrebbero comprato case e ville a Spinello, costruendo bunker. Poi, passato il 2012, i riflettori sembravano essersi spenti e la maggior parte delle villette dopo qualche anno è stata persino svenduta. Sconvolto uno dei due figli della coppia, che ha raccontato ai carabinieri di non aspettarsi quello che è successo. Avrebbe dovuto vedere i genitori tra qualche giorno, con loro aveva dei programmi.