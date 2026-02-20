Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civil

Terribile violenza a Tenerife, dove ad Arona un uomo di 34 anni ha ucciso con un machete il figlio di 10 anni , e ferito gravemente la madre, 26 anni, che è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Candelaria. Nella notte è intervenuta la guardia civil, con la polizia locale, trovando l’uomo fortemente alterato, mentre il bimbo era già morto, in casa. Un agente durante l’intervento è rimasto ferito, l’uomo è stato ucciso a colpi di pistola Secondo i primi accertamenti, non risultano denunce o precedenti per violenza familiare a carico dell'uomo. L'inchiesta, avviata dal tribunale di Arona, dovrebbe essere trasferita alla sezione specializzata sulla violenza contro le donne. Il tragico bilancio degli omicidi legati a violenza di genere da inizio anno a in Spagna sale a 9 donne e 3 bambini assassinati, secondo i dati del ministero di Uguaglianza. Il numero di minorenni rimasti orfani per i femminicidi è di almeno 7 bambini nello stesso periodo.



