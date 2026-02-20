Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civil

Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civil

Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civil Photo Credit: Ansa/ David Arquimbau Sintes

Redazione Web

20 febbraio 2026, ore 14:30

il fatto è avvenuto nella notte ad Arona, per cause da accertare, un agente è stato ferito prima che l'uomo fosse ucciso a colpi di pistola

Terribile violenza a Tenerife, dove ad Arona un uomo di 34 anni ha ucciso con un machete il figlio di 10 anni , e ferito gravemente la madre, 26 anni, che è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Candelaria. Nella notte è intervenuta la guardia civil, con la polizia locale, trovando l’uomo fortemente alterato, mentre il bimbo era già morto, in casa. Un agente durante l’intervento è rimasto ferito, l’uomo è stato ucciso a colpi di pistola Secondo i primi accertamenti, non risultano denunce o precedenti per violenza familiare a carico dell'uomo. L'inchiesta, avviata dal tribunale di Arona, dovrebbe essere trasferita alla sezione specializzata sulla violenza contro le donne. Il tragico bilancio degli omicidi legati a violenza di genere da inizio anno a in Spagna sale a 9 donne e 3 bambini assassinati, secondo i dati del ministero di Uguaglianza. Il numero di minorenni rimasti orfani per i femminicidi è di almeno 7 bambini nello stesso periodo.


Argomenti

bimbo
Machete
Tenerife

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

    E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

  • Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

    Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

  • Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

    Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

  • Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

    Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

  • Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

    Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

  • RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

    RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

  • Paolo Petrecca rimette il mandato,

    Paolo Petrecca rimette il mandato, lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina

  • Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: “Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto”

    Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: “Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto”

  • Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

    Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

  • Voleva fare il carabiniere, muore investito dall'auto guidata da un altro militare

    Voleva fare il carabiniere, muore investito dall'auto guidata da un altro militare

Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Dopo il rincorrersi di mezze conferme e mezze smentite, il ministro degli Esteri Tajani sgombra il campo e annuncia il prossimo incontro tra Piantedosi e l'ambasciatore Usa per discutere i dettagli sull'arrivo dell'Ice

Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

Le parole del presidente americano sull’impegno alleato in Medio Oriente ha scatenato la reazione di Roma e Londra: Meloni e Starmer difendono il ruolo degli alleati e ricordano caduti e feriti

A Monaco Rubio tende la mano all'Europa: gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia

A Monaco Rubio tende la mano all'Europa: gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia

Meloni, su Ue/Usa, lavorare per unire non per dividere. Oggi gli interventi anche di Starmer e di Zelensky