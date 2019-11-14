Tennis, ATP finals, Berrettini batte Thiem, prima vittoria di un italiano

Tennis, ATP finals, Berrettini batte Thiem, prima vittoria di un italiano

Tennis, ATP finals, Berrettini batte Thiem, prima vittoria di un italiano

Redazione Web

14 novembre 2019, ore 16:48 , agg. alle 20:41

Thiem vince comunque il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Berrettini viene eliminato

Matteo Berrettini è il primo italiano a vincere un match alle Atp Finals. Alla O2 Arena di Londra il 23enne romano, numero 8 del mondo, supera l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un'ora e 16 minuti. Thiem vince comunque il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Berrettini viene eliminato. Alle 21 in campo il numero 2 del mondo, il serbo Novak Djokovic, opposto allo svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp, match decisivo per decidere il secondo semifinalista del girone.  

  • Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

  • Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

  • RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

  • Paolo Petrecca rimette il mandato,

  • Olimpiadi, Sofia Goggia a RTL 102.5: “Gigante prova difficile, sentivo le urla di Vonn, tutti si aspettavano di più da me ma ho dato tutto”

  • Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

  • Voleva fare il carabiniere, muore investito dall'auto guidata da un altro militare

  • Champions League: Inter battuta in Norvegia dal Bodo, per gli ottavi ora serve rimonta

  • Milano- Cortina: staffetta short track si aggiudica l' argento, per Arianna Fontana 14/a medaglia da record

  • Tentato rapimento a Caivano, un ghanese voleva strappare il figlio di cinque anni ad una madre all'uscita di un supermercato

Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

Si giocava al Marcone Atessa Calcio - Lauretum 1952 terminata 2-2, polemiche molte, ma non ci sono stati reclami e per ora il finale è stato convalidato

Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

Nell'ultimo giorno disponibile, ecco tutti i movimenti delle squadre di Serie A

SkySport: via alla nuova stagione 2026, con oltre 1.800 ore di sfide live, speciali e interviste ai top drivers, ma soprattutto tante emozioni

Tra due giorni parte su Sky e NOW la nuova stagione del motorsport con una copertura senza precedenti: 41 weekend di gara, più di 17 campionati e oltre 200 sfide.