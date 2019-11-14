Tennis, ATP finals, Berrettini batte Thiem, prima vittoria di un italiano

14 novembre 2019, ore 16:48 , agg. alle 20:41
Thiem vince comunque il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Berrettini viene eliminato
Matteo Berrettini è il primo italiano a vincere un match alle Atp Finals. Alla O2 Arena di Londra il 23enne romano, numero 8 del mondo, supera l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un'ora e 16 minuti. Thiem vince comunque il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Berrettini viene eliminato. Alle 21 in campo il numero 2 del mondo, il serbo Novak Djokovic, opposto allo svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp, match decisivo per decidere il secondo semifinalista del girone.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
SkySport: via alla nuova stagione 2026, con oltre 1.800 ore di sfide live, speciali e interviste ai top drivers, ma soprattutto tante emozioni
Tra due giorni parte su Sky e NOW la nuova stagione del motorsport con una copertura senza precedenti: 41 weekend di gara, più di 17 campionati e oltre 200 sfide.