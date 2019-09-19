Tennis, Federer, due mesi fa a Wimbledon ho pianto

Tennis, Federer, due mesi fa a Wimbledon ho pianto

Tennis, Federer, due mesi fa a Wimbledon ho pianto

Redazione Web

19 settembre 2019, ore 13:00

Il campione svizzero in un’intervista ha anche raccontato di essersi ubriacato una volta dopo gli Us Open

Roger Federer si è confessato, in un’intervista condotta dalla regina dello sci Mikaela Shiffrin. "L'ultima volta che ha pianto? Beh... Direi due mesi fa a Wimbledon... in campo e anche alla premiazione ho trattenuto le lacrime che erano lì sul confine. Poi appena sceso negli spogliatoi, al primo commento ''che sfortuna, ci eri vicino…'' sono crollato e qualche lacrima è scappata". Lo ha rivelato appunto il campione svizzero alla Shiffrin, la regina dello sci che lo intervista per conto di un gruppo selezionato di giornalisti internazionali. Federer ha poi raccontato un altro aneddoto curioso, legato agli Us Open. "Se mi sono mai ubriacato? Sì, è successo una volta dopo aver vinto uno Us Open. Ci ho messo tre giorni e mezzo per recuperare completamente. Il torneo era finito alla domenica sera e mi sono ripreso soltanto al giovedì”, ha raccontato. “Non so che cosa mi sia successo... anzi, lo ricordo bene: il bar stava per chiudere, allora abbiamo ordinato drink in anticipo per le ore successive. Ci siamo accorti che ne avevamo ordinati troppi, ma credo che sia successo a tutti. Chi non l'ha mai fatto provi a vincere uno Us Open! Oddio, ma ho detto davvero quello che ho detto...?", ha poi aggiunto Federer.

Argomenti

federer
pianto
wimbledon

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A: nei due posticipi della 12esima giornata il Como umilia il Torino in casa, 5-1, Sassuolo- Pisa, 2-2

    Serie A: nei due posticipi della 12esima giornata il Como umilia il Torino in casa, 5-1, Sassuolo- Pisa, 2-2

  • Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

    Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

  • Da E.T. a Alien, a New York retrospettiva di Carlo Rambaldi. Un maestro delle creature fantastiche, ma non solo

    Da E.T. a Alien, a New York retrospettiva di Carlo Rambaldi. Un maestro delle creature fantastiche, ma non solo

  • Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

    Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

  • Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

    Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

  • Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

    Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

  • Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

    Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

Serie A, Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3, Fiorentina-Juventus 1-1, Napoli-Atalanta 3-1

Serie A, Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3, Fiorentina-Juventus 1-1, Napoli-Atalanta 3-1

Prova di forza del Napoli, che batte l'Atalanta e si riprende momentaneamente la testa della classifica, ancora un pareggio per la Juventus, 1-1 contro la Fiorentina, ancora senza vittorie ed ultima in classifica

Addio a Ornella Vanoni, il calcio e la passione di Bonny per la sua voce

Addio a Ornella Vanoni, il calcio e la passione di Bonny per la sua voce

La cantante, deceduta ieri sera, aveva scherzato anche sulla sua squadra del cuore e l'attaccante dell'Inter era rimasto stregato dal suo canto

Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Ieri sera la polemica a caldo dell'allenatore, oggi la società biancoceleste precisa: "Il direttore di gara non ha influenzato la gara con Inter"