Tennis, impresa Fognini, in finale a Montecarlo, Nadal ko

L’azzurro batte il n.2 al mondo 6-4 6-2, incontrerà il serbo Lajovic

Impresa di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. Il numero uno del tennis azzurro travolge Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato: show del ligure che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2. In finale Fognini incontrerà il serbo Dusan Lajovic. Il serbo, numero 48 Atp, ha eliminato a sorpresa il russo Danil Medveded in due set col punteggio di 7-5 6-1, in un'ora e 35 minuti di gioco

