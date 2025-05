Tennis, internazionali Bnl d'Italia, eliminato Fabio Fognini

Si chiude agli ottavi di finale l'avventura di Fabio Fognini ali Internazionali Open d'Italia di tennis. Il sanremese, che aveva concluso il match precedente soltanto alle 17.30 per via del rinvio a causa del maltempo, si è arreso al greco Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 12 minuti di gioco. Dopo un giorno di stop forzato, il giovedì degli Internazionali d'Italia ha costretto i tennisti a un superlavoro per recuperare i turni perduti, aumentando l'adrenalina e la carica nervosa. Qualcuno ne ha fatto buon uso, approdando ai quarti come è' successo a Novak Djokovic, Rafal Nadal e Roger Federer. Altri come Fognini hanno gettato la spugna. Così tutti gli azzurri sono fuori dal torneo. Tra mattina, pomeriggio e sera sono usciti di scena Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Matteo Berrettin. Vanno avanti i big più attesi, che hanno faticato relativamente poco per chiudere in serata quanto avevano costruito nelle ore precedenti. Federer ha in verità dovuto annullare due match point per battere il croato Borna Coric col punteggio di 2-6, 6-4, 7-6. Ai quarti se la vedrà con Tsitsipas. Nadal ha passeggiato col georgiano Nicoloz Basilashvili (6-1 6-0) ed è atteso da un derby con Verdasco, mentre Djokovic ha regolato in due set il tedesco Kohlschreiber (6-3 6-0) per sfidare per la semifinale l'argentino Juan-Martin Del Potro.