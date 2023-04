Tennis, Jannik Sinner si ritira dal torneo di Barcellona, niente derby ai quarti con Musetti

Jannik Sinner getta la spugna per problemi fisici. Il derby con Lorenzo Musetti, tanto atteso dagli appassionati, non ci sarà. Il tennista altoatesino, n. 8 del mondo, dopo la battaglia per arrivare ai quarti di finale, si dovuto ritirare per infortunio dalle semifinali del torneo Atp 500 di Barcellona. L’annuncio è arrivato a meno di un’ora dall’inizio del match. Lorenzo Musetti, suo avversario nei quarti, quindi, senza giocare si qualifica direttamente per la semifinale della competizione spagnola. Il giocatore carrarese affronterà, dunque, sabato Stefanos Tsitsipas. Il greco sulla terra rossa del Real Club ha liquidato l'australiano Alex De Minaur in due set, con il risultato finale di 6-4 6-2.





Il rammarico di Sinner

“E’ triste dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento troppo bene. Oggi lo stato di salute è peggiorato e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un po' di tempo per riposare e ristabilirmi e cercherò di essere pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il tuo supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo". E’ quanto si legge in un messaggio postato sui social da Jannik Sinner dopo il "doloroso" forfait al torneo di Barcellona, causato, da quanto si è appreso, da una situazione influenzale che si è andata a sommare a precedenti disturbi allergici. Le condizioni del tennista italiano non destano preoccupazione. Potrebbe essere, però, a rischio la partecipazione dell'altoatesino ai Masters 1000 di Madrid, se il giocatore non riuscirà a riprendersi in tempo per l'inizio del torneo iberico. "Forza Jannik, ti aspettiamo in campo", così la Federtennis italiana in un messaggio diffuso sui socia questa mattina.





La veloce ascesa di Jannik

Jannik Sinner ha iniziato a dedicarsi esclusivamente al tennis, tralasciando lo sci, altra sua passione, all’età di tredici anni. Per intraprendere la carriera agonistica l’altoatesino si è trasferito a Bordighera, per entrare a far parte della corte di Riccardo Piatti. Una scelta vincente. Oggi il giocatore azzurro è il più giovane tennista italiano di sempre ad essere entrato nella top 100, fatto avvenuto nel 2019. Con Matteo Berrettini, Jannik Sinner, inoltre, è l’unico tennista italiano ad aver raggiunto almeno gli ottavi in tutti e quattro gli Slam. Nel 2022 ha cambiato allenatore, affidandosi a Vagnozzi.