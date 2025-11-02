Tennis, Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero uno del mondo

LA VITTORIA DI SINNER

A Parigi si è consumato un nuovo capitolo della straordinaria stagione di Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha conquistato il titolo del Masters 1000 battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in due set (6-4, 7-6) e, con questo trionfo, è tornato in cima al ranking mondiale, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz proprio alla vigilia delle ATP Finals di Torino. Una doppia soddisfazione che conferma il suo dominio e la sua maturità in un momento chiave dell’anno.

IL PRIMO SET

L’inizio della finale ha mostrato subito la determinazione di Sinner, capace di sfruttare la tensione del suo avversario e di ottenere un break immediato che ha indirizzato il primo parziale. Da quel momento in poi, l’azzurro ha gestito con freddezza ogni scambio, mantenendo percentuali altissime al servizio e concedendo pochissimo. In meno di tre quarti d’ora il set era in archivio, con un Sinner impeccabile nel controllo del ritmo e nella gestione mentale del match.

IL SECONDO SET

Il secondo set, invece, si è trasformato in una battaglia punto a punto. Auger-Aliassime ha trovato maggiore continuità, spingendo di più con il dritto e forzando Sinner a difendersi. Il canadese ha annullato palle break pesanti e ha dato l’impressione di poter riaprire l’incontro, ma l’azzurro ha mantenuto calma e lucidità nei momenti cruciali, aspettando l’occasione giusta. Tutto si è deciso nel tie-break, dove il numero uno italiano ha mostrato il meglio del suo tennis: solidità, precisione e una freddezza glaciale nei punti decisivi. In un’ora e cinquantadue minuti, Jannik ha chiuso il match e coronato una settimana perfetta, dopo il successo a Vienna. Un back-to-back che lo proietta verso Torino con fiducia e consapevolezza, pronto a giocarsi le sue carte nel torneo che riunisce l’élite del tennis mondiale.