Tennis, Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero uno del mondo

Tennis, Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero uno del mondo

Tennis, Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero uno del mondo Photo Credit: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Tommaso Angelini

02 novembre 2025, ore 19:00

Il tennista azzurro ha superato in due set il canadese Auger-Aliassime conquistando il Masters 1000 parigino e il trono del ranking mondiale

LA VITTORIA DI SINNER

A Parigi si è consumato un nuovo capitolo della straordinaria stagione di Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha conquistato il titolo del Masters 1000 battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in due set (6-4, 7-6) e, con questo trionfo, è tornato in cima al ranking mondiale, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz proprio alla vigilia delle ATP Finals di Torino. Una doppia soddisfazione che conferma il suo dominio e la sua maturità in un momento chiave dell’anno.

IL PRIMO SET

L’inizio della finale ha mostrato subito la determinazione di Sinner, capace di sfruttare la tensione del suo avversario e di ottenere un break immediato che ha indirizzato il primo parziale. Da quel momento in poi, l’azzurro ha gestito con freddezza ogni scambio, mantenendo percentuali altissime al servizio e concedendo pochissimo. In meno di tre quarti d’ora il set era in archivio, con un Sinner impeccabile nel controllo del ritmo e nella gestione mentale del match.

IL SECONDO SET

Il secondo set, invece, si è trasformato in una battaglia punto a punto. Auger-Aliassime ha trovato maggiore continuità, spingendo di più con il dritto e forzando Sinner a difendersi. Il canadese ha annullato palle break pesanti e ha dato l’impressione di poter riaprire l’incontro, ma l’azzurro ha mantenuto calma e lucidità nei momenti cruciali, aspettando l’occasione giusta. Tutto si è deciso nel tie-break, dove il numero uno italiano ha mostrato il meglio del suo tennis: solidità, precisione e una freddezza glaciale nei punti decisivi. In un’ora e cinquantadue minuti, Jannik ha chiuso il match e coronato una settimana perfetta, dopo il successo a Vienna. Un back-to-back che lo proietta verso Torino con fiducia e consapevolezza, pronto a giocarsi le sue carte nel torneo che riunisce l’élite del tennis mondiale.

LE PAROLE DI SINNER

Nel post-partita, Sinner ha espresso tutta la sua emozione per un risultato che suggella un’annata da incorniciare: “È stata una partita dura, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Ho cercato di restare concentrato e di sfruttare le mie occasioni. Gli ultimi mesi sono stati incredibili, sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Tornare numero uno è un sogno”. Con questa vittoria, oltre a confermarsi tra i migliori tennisti del pianeta, Sinner ha anche indirettamente favorito Lorenzo Musetti, che grazie alla sconfitta di Auger-Aliassime può ancora sperare di qualificarsi per le Finals. Un successo, dunque, che sa di orgoglio italiano e che conferma come il futuro del tennis mondiale parli sempre più la lingua azzurra.

Argomenti

atp
auger-aliassime
master 1000
parigi
sinner
tennis

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • MotoGp, Alex Marquez vince in Malesia, fuori Pecco Bagnaia per una foratura

    MotoGp, Alex Marquez vince in Malesia, fuori Pecco Bagnaia per una foratura

  • MotoGP, in Australia vince Raul Fernandez, prima vittoria per lo spagnolo nella top class

    MotoGP, in Australia vince Raul Fernandez, prima vittoria per lo spagnolo nella top class

  • Vertice a Sharm el-Sheikh, Trump e Al-Sisi guidano il summit per la pace a Gaza e Medio Oriente

    Vertice a Sharm el-Sheikh, Trump e Al-Sisi guidano il summit per la pace a Gaza e Medio Oriente

  • Calcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

    Calcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

  • Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

    Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

  • Famiglie italiane al limite: spesa stabile, ma una su tre taglia anche su cibo e beni essenziali

    Famiglie italiane al limite: spesa stabile, ma una su tre taglia anche su cibo e beni essenziali

  • MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

    MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

  • MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi,ma Marc Marquez è campione del mondo per la nona volta dopo sei anni di attesa

    MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi,ma Marc Marquez è campione del mondo per la nona volta dopo sei anni di attesa

  • MotoGp, Bagnaia torna a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Giappone

    MotoGp, Bagnaia torna a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Giappone

  • Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione tra polemiche FCC, Trump e la Disney

    Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione tra polemiche FCC, Trump e la Disney

Milano Premier Padel P1: le semifinali e il ritiro di Triay/Brea

Milano Premier Padel P1: le semifinali e il ritiro di Triay/Brea

Alla vigilia della penultima sfida, le dominatrici del circuito costrette al ritiro a causa della febbre

Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio

Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio

Come miglior allenatore della serie A per la stagione 2024/25 è stato premiato Antonio Conte, in serie B scelto Pippo Inzaghi. Tra i giocatori premiati anche Retegui, Mc Tominay e Pio Esposito. Presente anche Jurgen Klinsmann

MotoGp, Alex Marquez vince in Malesia, fuori Pecco Bagnaia per una foratura

MotoGp, Alex Marquez vince in Malesia, fuori Pecco Bagnaia per una foratura

Sul circuito di Sepang il pilota spagnolo sigla la sua terza vittoria nella massima categoria davanti a Acosta e Mir. Nulla da fare per "Nuvola Rossa", uscito a tre giri dalla fine da una foratura