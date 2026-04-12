Tennis, Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo e torna numero uno al mondo

Sul rosso del Principato sventola il tricolore. Jannik Sinner conquista il torneo di Monte-Carlo Masters superando in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. È un successo dal peso enorme: primo titolo di prestigio sulla terra battuta e ritorno in vetta alla classifica mondiale.

PRIMO SET

La finale ha mantenuto tutte le promesse della vigilia. Da una parte la continuità e la precisione di Sinner, dall’altra l’estro e la capacità di inventare colpi di Alcaraz. In mezzo, condizioni complicate per il vento che ha reso ogni game un test di equilibrio e adattamento. Nei primi scambi è stato lo spagnolo a partire meglio, trovando subito profondità e aggressività da fondo campo. Il primo break sembrava poter indirizzare il set, ma l’azzurro ha reagito immediatamente con lucidità. Sinner non si è lasciato trascinare fuori ritmo. Ha rimesso ordine nel suo tennis, ha alzato la qualità al servizio e ha iniziato a comandare gli scambi con il rovescio lungolinea e con accelerazioni sempre più incisive. Il primo parziale è così scivolato verso il tie-break, inevitabile epilogo di una frazione combattutissima. Nel momento decisivo, il numero uno italiano ha mostrato tutta la sua freddezza. Punto dopo punto ha preso il controllo dello spareggio, limitando gli errori e costringendo Alcaraz a rincorrere. Il tie-break vinto ha rappresentato molto più di un set conquistato: è stato il segnale mentale di una finale girata dalla sua parte.