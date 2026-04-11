Tennis, Jannik Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto nettamente Zverev in semifinale

Tennis, Jannik Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev

Tennis, Jannik Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

11 aprile 2026, ore 15:18 , agg. alle 17:29

L'altoatesino si è imposto in due set, parziali 6-1, 6-4. Ora in finale affronterà Alcaraz

ARIA DI CASA

L’aria di casa fa bene a Jannik Sinner. L’altoatesino domani giocherà la finale del torneo ATP 1000 di Montecarlo, dove da tempo ha la residenza. Per la prima volta ha conquistato la possibilità di disputare l'atto conclusivo del torneo monegasco. In semifinale il tennista italiano ha spazzato via senza troppi problemi il tedesco Alexander Zverev: un dominio assoluto nel primo set, una superiorità marcata nel secondo.

PRIMO SET A SENSO UNICO

Nel primo set, Jannick Sinner è stato micidiale, ha rasentato la perfezione. Alex Zverev è probabilmente rimasto sorpreso dall’approccio dell’avversario. Insomma, non c’è stata storia: il set è durato solo 34 minuti, il parziale è stato di 6-1, con Sinner che per tre volte ha strappato il break all’avversario.

CONTROLLO TOTALE

Più equilibrato il secondo set, almeno nei turni di battuta di Zverev: il tedesco ha resistito, ma sempre soffrendo. Mentre Sinner ha spesso tenuto a zero il servizio in games a senso unico. Chirurgico il break operato dall’alto atesino nell’ultimo game: parziale di 6-4 e finale conquistata. Quasi senza sudare.

ATTESA FINALE

In occasione della finale, Jannik Sinner – attualmente al secondo posto del ranking ATP- potrebbe riconquistare la prima posizione della classifica mondiale. Nell’atto conclusivo del torneo monegasco affronterà il rivale di sempre Carlos Alcaraz, che in semifinale ha battuto 6-4 6-4 l’idolo di casa Valentin Vacherot.

SINNER SODDISFATTO

Alla fine del match vinto contro Zverev questo il commento di Jannik Sinner: "Sono molto contento, sono arrivato qui cercando risposte e feedback. Ogni giorno è diverso, ma oggi mi sono sentito molto molto solido sin dall'inizio, giocando bene da fondo campo. E quando sei subito avanti di un break questo cambia l'inerzia della partita. Vediamo cosa succede in finale".


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