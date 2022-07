Tennis: Musetti batte Alcaraz e vince il torneo Atp 500 di Amburgo. In Svizzera, Berrettini perde in finale contro Ruud

Le parole post-vittoria di Musetti : "Prima di tutto mi congratulo con Carlos, giocatore incredibile: hai salvato così tanti match point oggi. Sei un grande lavoratore, anche i miei sacrifici sono ispirati da te. Condividere questi momenti, come già successo nel Challenger di Trieste, anche se non è che adesso siamo così vecchi. Ora giochiamo meglio, è stato un match davvero divertente e spero di affrontare altre battaglie con te in futuro". I ringraziamenti di Musetti: "Ringrazio il mio team, a partire da Simone Tartarini, finalmente sono riuscito a farlo piangere e non è semplice, Umberto Rianna, l'ultima settimana insieme direi che ha funzionato, Roberto Petrignani, al mio fianco da anni e con cui ho condiviso tanti bei momenti, e Damiano Fiorucci, un altro preparatore del team. E poi vorrei ringraziare i miei genitori che sicuramente hanno seguito la partita in televisione e hanno pianto anche loro. Voglio ringraziare anche mia nonna, sicuramente il test migliore per un attacco di cuore: ho un grande rapporto con lei e voglio dedicarle questo trofeo. E infine voglio ringraziare la città di Amburgo: grande torneo, atmosfera incredibile, sono stato benissimo qui fin dal primo giorno. Non mi aspettavo di vincere il torneo, ma il tennis è così e bisogna godersi i momenti ogni giorno".

BERRETTINI: "PECCATO, MA SONO CONTENTO DI QUANTO FATTO"

Terza finale consecutiva per Matteo Berrettini dopo l'operazione alla mano, questa però non è andata come sperava: "Non è facile parlare dopo una sconfitta. Complimenti a Casper e al suo team, stai andando fortissimo. Grazie al pubblico per il supporto, mi dispiace per oggi ma sono contento del vostro sostegno. Grazie a tutti, Gstaad è uno dei migliori 250 del Tour. Avrei voluto giocare il doppio con mio fratello Jacopo, ma si è infortunato. Magari torniamo l'anno prossimo...E' molto dura: all'inizio della settimana avevo un po' combattuto col mio corpo, ma sono contento di quanto fatto". Secondo titolo consecutivo a Gstaad per Casper Ruud, curiosamente invincibile in Svizzera (4 tornei vinti considerando anche il bis a Ginevra): "Mi piace il vostro Paese, mi trovo bene e tornerò anche l'anno prossimo. Nel 3° set è andato tutto molto più veloce, non avevo mai avuto break in precedenza e ho colto il momento per vincere il torneo. Non ho molto tempo per festeggiare, forse quando avrò finito la carriera..." E su Berrettini: "Complimenti Matteo, so che hai avuto qualche problema fisico ultimamente. Congratulazioni per la tua settimana e per i risultati che stai ottenendo. Ringrazio tutti per questo splendido torneo, ci vediamo l'anno prossimo".