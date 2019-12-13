Tennis, Schiavone choc, ho avuto il cancro, ora sono guarita

13 dicembre 2019, ore 19:16
La rivelazione sui social dell'ex campionessa: "Oggi vivo di felicità"
"Vi racconto cos'è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita". Inizia così il video postato su Instagram dalla campionessa sulla terra parigina del Roland Garros nel 2010, Francesca Schiavone, che ha scelto i social per svelare di avere vinto la vittoria più importante della sua vita, quella contro un cancro.
"Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E' stata la lotta più dura, in assoluto, che abbia mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia - prosegue la Schiavone-. Quando me l'hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità, e anche oggi vivo di felicità. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi".
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