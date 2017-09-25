Terremoto, 33 milioni di euro mai arrivati

Redazione Web

25 settembre 2017, ore 09:17

La denuncia arriva dal sindaco di Amatrice

La Procura di Rieti, a quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, sentirà il sindaco di Amatrice, Pirozzi, nell'ambito di una indagine sulla destinazione degli oltre 33 mln di euro raccolti con gli sms di solidarietà per i terremotati del centro Italia. Dell'atto di accusa arrivato ieri da Pirozzi riferisce in prima pagina anche il Giornale. Fondi, secondo quanto riferito, che non sarebbero "mai arrivati alle popolazioni colpite dal sisma". Il Dipartimento della Protezione civile replica che "nessun euro donato dagli italiani è sparito".

