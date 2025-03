terremoto devastante nel sud-est asiatico: probabili migiaia di vittime nel Myanmar

Scossa fortissima danni ingenti e centinaia di morti. Emergenza in Myanmar dove alle 7.20 ora italiana il violento terremoto, e le scosse successive, hanno sconvolto un’area molto vasta nel sud est asiatico. Il sisma, ha avuto come epicentro l’ex Birmania, a 16 chilometri dalla città di Saigang. La scossa ha avuto una potenza 300 volte quella del terremoto di Amatrice del 2016. I feriti si stanno accumulando 'in massa' dentro e fuori dal principale ospedale di Naypyidaw, la capitale della Birmania. La Giunta militare birmana ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. Grande preoccupazione anche in Cina e in Thailandia dove il terremoto è stato avvertito. A Bangkok è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione, decine di lavoratori dispersi. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza.

LE TESTIMONIANZE

"Sta crollando tutto", "aiutatemi" sono state le prime grida degli abitanti di Sagaing e Mandalay, le città del Myanmar più colpite dal terremoto. Come riportano i media locali e internazionali, su tutto ha prevalso la richiesta di soccorsi, resi difficili dall'inagibilità delle strade e dei sistemi di comunicazione, e lo sconcerto per la potenza delle scosse, nonostante non siano rare in quest'area del mondo. Dall'interno degli edifici pubblici, delle stazioni e degli aeroporti la gente si è riversata all'esterno, rischiando resse mortali, mentre i responsabili invitavano a non correre e a prestare attenzione. Il Bangkok Post riporta alcune tragiche testimonianze dall'ospedale di Naypytaw, anch'esso danneggiato dal sisma, dove è continuo il flusso di feriti. "Sono arrivati molti feriti, non avevo mai visto niente del genere prima" - ha detto un medico dell'ospedale all'Afp -. "Stiamo cercando di gestire la situazione. Sono esausto". "Temo che siano state perse molte vite. Non abbiamo mai assistito a un terremoto con un impatto così devastante prima", ha detto un dirigente di polizia di Bangkok.

LA SOLIDARIETA'

Il Papa è informato sul violento terremoto che ha colpito la Birmania e prega per le vittime, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha offerto piena assistenza dall’Unione Europea. Al momento, non risultano italiani coinvolti La Farnesina fa sapere che è stato inviato un sms di allerta a tutti i connazionali che al momento risultano nei due Paesi: in Myanmar si contano un centinaio di connazionali (Aire e registrati sul sito ''Dove siamo nel mondo''). In Thailandia ci sono 7000 connazionali iscritti all'Aire e 700 registrati su ''Dove siamo nel mondo''. Il primo ministro indiano Modi ha offerto "tutta l'assistenza possibile alla Birmania e alla Tailandia.