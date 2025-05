Terremoto Milan, Gattuso, Leonardo e Maldini verso addio

Per sostituire il tecnico si fanno diversi nomi, tra cui Jardim, Giampaolo e Simone Inzaghi

È in atto una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, avrebbero deciso di lasciare il club il tecnico Rino Gattuso, il ds Leonardo e il dirigente rossonero Paolo Maldini. Alla base della decisione il fatto che non ci sia accordo con la linea del nuovo Milan di Ivan Gazidis, che prevede giocatori giovani da rivendere mentre i due dirigenti vorrebbero puntare su un mix di giocatori giovani e d'esperienza. Se la decisione di Leonardo era nell'aria ormai da qualche giorno, quella di Gattuso e Maldini è più improvvisa e potrebbe essere ufficializzata già oggi, anche se su Maldini sarebbe in corso una mediazione. In sostituzione di Leonardo il club rossonero ha in mente ds del Lille, Luis Campos, proprio specializzato nelle plusvalenze. Gattuso aveva ancora due anni di contratto, rinnovato con la proprietà cinese. Per sostituirlo si fanno i nomi di Jardim, Giampaolo, Simone Inzaghi, Di Francesco e Gasperini, con la suggestione addirittura di un ritorno di Massimiliano Allegri, che ha lasciato la Juventus. Gattuso piace invece alla Sampdoria, al Monaco e al Newcastle.

