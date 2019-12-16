Terremoto, scosse nel Beneventano, gente in strada

Terremoto, scosse nel Beneventano, gente in strada

Terremoto, scosse nel Beneventano, gente in strada

Redazione Web

16 dicembre 2019, ore 11:00

Immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici, al momento non risultano danni o feriti

Sono almeno quattro le scosse di terremoto avvertite questa mattina nel Beneventano e che hanno fatto scendere la gente in strada. Dall'Ingv si stima che il movimento tellurico possa aver avuto una magnitudo dai 3.1 ai 3.6, ancora più forte in particolare la seconda scossa stimata tra i 3.2 e 3.7, con epicentro nella zona di San Leucio del Sannio. Immediatamente sono stati fatti evacuare gli studenti di alcuni istituti scolastici ed edifici pubblici. Non risultano al momento danni o persone coinvolte. A seguito delle scosse di terremoto registratesi a Benevento e in alcuni comuni della provincia, il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi.

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