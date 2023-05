Terrorismo, l'omaggio a Via Caetani e la cerimonia al Quirinale. Mattarella: "Mai più stragi"

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Via Michelangelo Caetani è una piccola strada in pieno centro a Roma. Si trova a metà percorso tra Piazza del Gesù e via delle Botteghe Oscure, dove all’epoca avevano sede rispettivamente la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. Un luogo simbolo, scelto non a caso per far ritrovare il cadavere di Aldo Moro, che aveva portato avanti l’idea del compromesso storico, cercando di avvicinare i due partiti. Le Brigate Rosse lo hanno rapito e ucciso. La sua morte annunciata con una telefonata, dopo 55 giorni di prigionia. Era il 9 maggio 1978. Dal 2007, in questa data, si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo.





LA LAPIDE E LA CERIMONIA

Oggi in Via Caetani c'è una lapide commemorativa. É qui che alle 10, a quarantacinque anni di distanza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori bianchi, rossi e verdi. Poi la cerimonia al Quirinale. "Aldo Moro, è stato un uomo pervaso dall'amore e dal rispetto per la democrazia e per lo Stato, animato da spirito di libertà e di solidarietà" ha detto il Presidente Mattarella. Poi il ricordo dei "troppi episodi di sangue che hanno ferito una giovane Repubblica, che si è trovata a fare i conti con il terrorismo politico; con le stragi, talvolta compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato; con la violenza politica, tra giovani di opposte fazioni che respiravano l'aria avvelenata di scontro ideologico".