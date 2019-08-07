Texas, uomo di colore legato al cavallo, polizia chiede scusa

Texas, uomo di colore legato al cavallo, polizia chiede scusa

Texas, uomo di colore legato al cavallo, polizia chiede scusa

Redazione Web

07 agosto 2019, ore 21:00

L’immagine ricorda i tempi della schiavitù e la lunga storia di razzismo e violenza dei bianchi contro i neri negli Stati Uniti

Una foto, scattata lo scorso sabato, che ha indignato il web. Due poliziotti bianchi sono stati ripresi da un passante a Galveston, in Texas, mentre scortavano un uomo di colore ammanettato e legato con una corda a un cavallo. L’immagine, condivisa sui social, è diventata subito virale e ha suscitato numerose polemiche, soprattutto nella popolazione afroamericana. Un gesto che per molti ricorda i tempi della schiavitù. “Che bisogno c'era di trascinarlo come un cane?”, è questa la domanda che si sono fatti in molti. Lo scatto ha costretto il Dipartimento di polizia di Galveston a chiedere pubblicamente scusa, in particolare, al 43enne arrestato con l’accusa di violazione di domicilio, al quale potevano evitare l’inutile umiliazione. Gli ufficiali sono stati poi identificati dalle telecamere, ma, per quanto sia stato un gesto estremo, non si ha ancora notizia che i due siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

    Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

  • Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

    Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

  • Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

    Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

  • La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

    La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

  • Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

    Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

  • Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

    Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

  • Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

    Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

  • Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

    Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

  • Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

    Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

I coniugi Macron pronti alla causa per diffamazione contro Candace Owens sul dubbio che Brigitte non sia donna

I coniugi Macron pronti alla causa per diffamazione contro Candace Owens sul dubbio che Brigitte non sia donna

La coppia presidenziale francese reagisce così alle teorie complottiste dell’influencer statunitense, pronta la causa in Tribunale

Flottilla colpita da un drone. Tunisia smentisce: un incendio a bordo. Israele: accettato il piano proposto da Trump

Flottilla colpita da un drone. Tunisia smentisce: un incendio a bordo. Israele: accettato il piano proposto da Trump

Botta e risposta tra la Guardia Nazionale di Tunisi e l'organizzazione Global Sumud Flottilla su un possibile attacco di un drone. intanto, Israele, oltre ad annunciare un attacco su larga scala su Gaza, dichiara di aver accettato l'accordo proposto di Trump

Riconoscimento dello stato della Palestina all'Assemblea dell'ONU. L'ira di Netanyahu

Riconoscimento dello stato della Palestina all'Assemblea dell'ONU. L'ira di Netanyahu

Da oggi fino al 29 settembre a New York l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In risalto il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di 10 Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Belgio e Lussemburgo