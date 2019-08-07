Texas, uomo di colore legato al cavallo, polizia chiede scusa

07 agosto 2019, ore 21:00
L’immagine ricorda i tempi della schiavitù e la lunga storia di razzismo e violenza dei bianchi contro i neri negli Stati Uniti
Una foto, scattata lo scorso sabato, che ha indignato il web. Due poliziotti bianchi sono stati ripresi da un passante a Galveston, in Texas, mentre scortavano un uomo di colore ammanettato e legato con una corda a un cavallo. L’immagine, condivisa sui social, è diventata subito virale e ha suscitato numerose polemiche, soprattutto nella popolazione afroamericana. Un gesto che per molti ricorda i tempi della schiavitù. “Che bisogno c'era di trascinarlo come un cane?”, è questa la domanda che si sono fatti in molti. Lo scatto ha costretto il Dipartimento di polizia di Galveston a chiedere pubblicamente scusa, in particolare, al 43enne arrestato con l’accusa di violazione di domicilio, al quale potevano evitare l’inutile umiliazione. Gli ufficiali sono stati poi identificati dalle telecamere, ma, per quanto sia stato un gesto estremo, non si ha ancora notizia che i due siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Flottilla colpita da un drone. Tunisia smentisce: un incendio a bordo. Israele: accettato il piano proposto da Trump
Botta e risposta tra la Guardia Nazionale di Tunisi e l'organizzazione Global Sumud Flottilla su un possibile attacco di un drone. intanto, Israele, oltre ad annunciare un attacco su larga scala su Gaza, dichiara di aver accettato l'accordo proposto di Trump
Riconoscimento dello stato della Palestina all'Assemblea dell'ONU. L'ira di Netanyahu
Da oggi fino al 29 settembre a New York l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In risalto il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di 10 Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Belgio e Lussemburgo