Thegiornalisti, venerdì esce Maradona Y Pelé, il nuovo singolo

La band ha concluso ieri il Love Tour con un grande live al Mediolanum Forum di Milano e, durante l'aftershow, ha presentato in anteprima il nuovo brano

Venerdì 17 maggio uscirà "Maradona Y Pelé", il nuovo singolo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso, che ieri ha concluso il suo Love Tour con un travolgente spettacolo finale al Mediolanum Forum di Milano. "Il primo seme di questo nuovo brano", ha spiegato Tommaso Paradiso, "è stata questa immagine di 'labbra' stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi son detto 'devo metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l'attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l'acqua santa del più gioco più bello del mondo'”.

“Maradona y Pelé” coniuga sonorità tropical ad altre più pop, preparandosi ad essere la colonna sonora della prossima estate, ed è stato presentato ieri in occasione della festa di fine tour, all'Apollo di Milano davanti ad un piccolo gruppo di amici e addetti ai lavori. La band, però, non ha intenzione di fermarsi e sta già preparando il prossimo grande evento: “Thegiornalisti - Circo massimo", un grande show al Circo Massimo di Roma previsto per sabato 7 settembre 2019. Una nuova conquista per i Thegiornalisti che saranno la prima band italiana a esibirsi sul palco dell’antico stadio romano.

