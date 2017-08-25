Thor, Ragnarok, ecco il nuovo poster

Thor: Ragnarok: ecco il nuovo poster

Thor: Ragnarok: ecco il nuovo poster

Redazione Web

25 agosto 2017, ore 07:00

Il film sarà nelle sale italiane dal 25 ottobre

Ecco il nuovo poster di "Thor: Ragnarok", il lungometraggio del dio del Tuono nelle sale italiane dal 25 ottobre, anche in 3D. In questo nuovo capitolo Thor è imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia: la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato: l’Incredibile Hulk.

