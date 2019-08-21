Tiffany celebra 180 anni di gioielli a Shanghai

La mostra si chiamerà “Vision & Virtuosity”, in cui verrà raccontata la storia della maison anche nel cinema

Tiffany, l'iconica gioielleria americana celebrata dal cinema con il film-cult “Colazione da Tiffany”, con l'indimenticabile Audrey Hepburn, festeggia 180 anni con una mostra dei suoi gioielli dal titolo emblematico, Vision & Virtuosity, che si terrà a Shanghai, in Cina, nella Fosun Foundation, dal 23 settembre al 10 novembre. Della mostra, la prima per Tiffany, fanno sapere gli organizzatori con largo anticipo, che faranno parte i più grandi capolavori creativi della leggendaria maison. E non solo. Per dimostrare quanto Tiffany sia divenuto un marchio simbolo, saranno mostrati anche immagini di personaggi influenti legati al marchio e oggetti che avvalorano questa tesi. Come la sceneggiatura originale di Colazione da Tiffany, con le annotazioni personali di Audrey Hepburn e le foto del set nel flagship store di Fifth Avenue, in un'area dedicata della mostra (la sala Breakfast at Tiffany's.). Il percorso sarà un viaggio nella storia, un'esplorazione dei codici del marchio e uno sguardo sul futuro. E' un'evento che renderà omaggio al passato di Tiffany. "Vision & Virtuosity è un tributo alla storia di Tiffany & Co cominciata quando Charles Lewis Tiffany fondò l'azienda a New York nel 1837 - dice Alessandro Bogliolo, chief executive officer di Tiffany & Co. I due valori visione e virtuosismo sono l'essenza di Tiffany & Co. e questa mostra rappresenta il meglio del nostro brand". L'esposizione comprenderà le creazioni più importanti degli archivi Tiffany. Le installazioni della mostra contestualizzano i momenti d'innovazione del marchio, documentando le "prime volte di Tiffany" come l'introduzione dell'anello di fidanzamento moderno, il Tiffany Setting.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti