Tiziano Ferro, esce domani il singolo Buona (Cattiva) Sorte

Primo estratto dal nuovo album atteso per il prossimo 22 novembre

Sarà disponibile in streaming, in download negli store digitali e in vinile 45 giri numerato il nuovo singolo di Tiziano Ferro. “Buona (Cattiva) Sorte” è il nome del primo brano estratto dal nuovo album di inediti “Accetto miracoli”, la cui uscita è prevista per il prossimo 22 novembre. Il cantante torna a tre anni dall’ultimo disco e lo fa con un singolo, prodotto dal famoso produttore Timbaland, che si presenta come “una canzone di rottura, dinamica, che parla d’amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove” ha detto Tiziano Ferro.

Ecco la tracklist dell’album:

1. Accetto Miracoli

2. Vai ad amarti

3. Amici per errore

4. Seconda pelle

5. Balla per me

6. In mezzo a questo inverno

7. Come farebbe un uomo

8. Un Uomo Pop

9. Il destino di chi visse per amare

10. Casa a Natale

11. Le 3 parole sono 2

12. Buona (Cattiva) Sorte

