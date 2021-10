Tiziano Ferro, il 26 ottobre del 2001 usciva il suo album d'esordio "Rosso Relativo"

Vent’anni fa usciva Rosso Relativo, l’album d’esordio di Tiziano Ferro. Era il 26 ottobre del 2001 e il disco, anticipato dal singolo Xdono, fu un successo enorme. Con il suo mix di sonorità pop e R&B segnò un debutto da record: pubblicato in 42 nazioni, ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, restando in top10 per oltre 7 mesi e ottenendo 7 dischi di platino tra Italia, Messico, Spagna e Svizzera e 3 dischi d’oro tra Belgio, Francia e Turchia.





UN EXPLOIT CLAMOROSO ED INASPETTATO

“Vent’anni sono un’intera generazione. Quanta follia, urgenza, stupenda inconsapevolezza, quanto amore in quel ‘Rosso Relativo’. Esamino esanime il racconto di questi ultimi venti anni, travolto dalla gratitudine”, così recita un commosso post Instagram del cantautore di Latina. Se il 25 ottobre del 2001 qualcuno vi avesse fatto il nome di Tiziano Ferro, avreste probabilmente cominciato a canticchiare Xdono: uscito nel giugno di quell’anno, il primo singolo del cantautore rimase in vetta alle classifiche per settimane. Un exploit clamoroso e inaspettato: il brano fu il terzo più ascoltato in Europa in quell’anno, e in Italia si guadagnò la certificazione di doppio platino. Un trionfo per una canzone nata di getto: era il dicembre del 2000 e Tiziano si stava recando nello studio del padre. Passando per il Parco comunale di Latina, si sedette su una panchina e iniziò a riflettere. Quei pensieri, messi per iscritto, divennero il primo singolo estratto dal suo album d’esordio, Rosso Relativo. “Questo album arrivò senza preavviso – con le canzoni che avevo scritto in tarda adolescenza senza sapere che poi sarebbero finite nel mio primo disco”, continua Ferro su Instagram. “Ancora oggi ci sento dentro le urla d’aiuto, le spinte d’orgoglio di chi cercava una strada, un pezzo di me che non c’è più ma anche tante parti sgangherate che non sono riuscito a cambiare mai”.