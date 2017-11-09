Tiziano Ferro: "Il mio cd acustico e nel 2018 scrivo canzoni nuove"

Esce il 10 novembre "Il mestiere della vita Urban vs Acoustic"

Tiziano Ferro torna il 10 novembre con "Il mestiere della vita Urban vs Acoustic", special edition dell’album multiplatino "Il Mestiere Della Vita". "Volevo dare nuova vita al disco e fare qualcosa di diverso mi sono molto divertito. - ha spiegato Tiziano - È nato questo nuovo progetto che sta tra la produzione urbana e quella cantautorale acustica. Il 2018 sarà l’anno della scrittura, voglio dedicarmi a questo, il mio mestiere è scrivere canzoni. Sono una persona molto spirituale quello che non riesco a fare lo consegno a Dio, alla meditazione, al pensiero per gli altri".

"In "Il mestiere della vita Urban vs Acoustic" ricantato tutto, pensato e ri-arrangiato tutto. - racconta - Ci sono collaborazioni internazionali nate con molta spontaneità, in America fare musica è un mestiere normale e quando c’è quella semplicità tutto succede in una settimana. Ho proprio riprodotto il disco e anche il canto è cambiato, lo studio è la mia dimensione ideale è quella che mi piace di più. Nel disco anche un feat. di Levante in Valore Assoluto brano che ha proprio scelto l’artista siciliana, la sua interpretazione è di una tenerezza enorme, un’energia fresca e potente".



"Il mestiere della vita Urban vs Acoustic" aggiunge all'album originale, un disco inedito con una selezione di brani reinterpretati da Tiziano Ferro in versione urban/acoustic e 4 bonus track. Ospite d’eccezione Levante con la quale Tiziano ha duettato in "Valore Assoluto". Le bonus track del disco comprendono: "No Vacancy" con gli One Republic, la cover di Luigi Tenco "Mi Sono Innamorato Di Te" - che ha aperto l’edizione 2017 del Festival di Sanremo - e i remix "A tite Cuido Yo (LENTO/VELOZ)" feat. Dasoul e "Valor As Soluto" Printz Board Rmx. Tiziano Ferro sarà ospite del programma di Roberto Bolle, in onda il primo gennaio 2018 su Rai Uno.



01. ORA PERDONA Urban02. “SOLO” È SOLO UNA PAROLA Urban03. LA TUA VITA INTERA Urban04. VALORE ASSOLUTO feat. Levante05. POTREMMO RITORNARE Acoustic06. LENTO/VELOCE Urban07. IL CONFORTO Urban08. IL MESTIERE DELLA VITA Acoustic09. MI SONO INNAMORATO DI TE (Luigi Tenco)10. VALORE ASSOLUTO Printz Board Rmx11. NO VACANCY with One Republic12. A TI TE CUIDO YO (LENTO/VELOZ) feat. Dasoul

