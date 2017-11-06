Tiziano Ferro, La musica mi ha salvato

Tiziano Ferro: "La musica mi ha salvato"

Tiziano Ferro: "La musica mi ha salvato"

Redazione Web

06 novembre 2017, ore 09:25 , agg. alle 10:58

Il cantautore racconta un lato inedito di sé in Buone Notizie de Il Corriere della Sera

Tiziano Ferro, pronto a lanciare il 10 novembre "Special edition Il mestiere della vita Urban vs Acoustic", si è raccontato sulle palgine di Buone Notizie de Il Corriere della Sera. "Se non fosse stato per questo mestiere chissà come e dove sarei finito. Sicuramente sarei andato verso il peggio. - ha detto - E non mi riferisco necessariamente all'ipotesi che avrei potuto trasformarmi in un delinquente: la morte civile e morale si nasconde dietro tante maschere. Io per esempio sono un perfezionista e questo lato del mio carattere mi spinge a isolarmi. E da qui alla depressione o alla misantropia il passo è breve. Quindi sì, la musica per me ha fatto miracoli".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Anci, 'una persona su sei vive in un piccolo Comune'

    Anci, 'una persona su sei vive in un piccolo Comune'

  • Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

    Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

  • Milano - Cortina: 24esima medaglia per l'italia, arriva dall'inseguuimeto a squadre nel pattinaggio di velocità

    Milano - Cortina: 24esima medaglia per l'italia, arriva dall'inseguuimeto a squadre nel pattinaggio di velocità

  • Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

    Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

  • Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

    Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

  • Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

    Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

  • Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

    Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

  • La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

    La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

  • Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

    Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

  • Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

    Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

Coogler insegue con il suo Sinner mentre Sorrentino resta fuori con La Grazia

Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

RTL 102.5 è stata compagna di viaggio della nuova edizione di Donnavventura, ogni sabato mattina una delle nostre inviate ha svelato anticipazioni e dietro le quinte del docu-reality

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5