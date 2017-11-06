Tiziano Ferro: "La musica mi ha salvato"

Il cantautore racconta un lato inedito di sé in Buone Notizie de Il Corriere della Sera

Tiziano Ferro, pronto a lanciare il 10 novembre "Special edition Il mestiere della vita Urban vs Acoustic", si è raccontato sulle palgine di Buone Notizie de Il Corriere della Sera. "Se non fosse stato per questo mestiere chissà come e dove sarei finito. Sicuramente sarei andato verso il peggio. - ha detto - E non mi riferisco necessariamente all'ipotesi che avrei potuto trasformarmi in un delinquente: la morte civile e morale si nasconde dietro tante maschere. Io per esempio sono un perfezionista e questo lato del mio carattere mi spinge a isolarmi. E da qui alla depressione o alla misantropia il passo è breve. Quindi sì, la musica per me ha fatto miracoli".

