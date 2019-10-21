Tiziano Ferro pubblica la copertina dell'album Accetto miracoli

21 ottobre 2019, ore 21:25
Tra i dodici brani anche un featuring con Jovanotti
Tiziano Ferro, con un post su Instagram, ha annunciato che da domani il suo album "Accetto miracoli" sarà in preorder. Il cantante ha mostrato la copertina del disco e ha rivelato che una delle dodici canzoni, "Balla per me", sarà un featuring con Jovanotti. "È il nostro nuovo viaggio", ha scritto Tiziano Ferro.
