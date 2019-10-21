Tiziano Ferro pubblica la copertina dell'album Accetto miracoli

Tiziano Ferro pubblica la copertina dell'album Accetto miracoli

Tiziano Ferro pubblica la copertina dell'album Accetto miracoli

Redazione Web

21 ottobre 2019, ore 21:25

Tra i dodici brani anche un featuring con Jovanotti

Tiziano Ferro, con un post su Instagram, ha annunciato che da domani il suo album "Accetto miracoli" sarà in preorder. Il cantante ha mostrato la copertina del disco e ha rivelato che una delle dodici canzoni, "Balla per me", sarà un featuring con Jovanotti. "È il nostro nuovo viaggio", ha scritto Tiziano Ferro.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio

    Edoardo Leo e Claudia Pandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio

  • Giornata del rispetto: oggi le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte

    Giornata del rispetto: oggi le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte

  • Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone torna in gara a Kronplatz: sesto posto nel gigante e segnali incoraggianti dopo l’infortunio

    Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone torna in gara a Kronplatz: sesto posto nel gigante e segnali incoraggianti dopo l’infortunio

  • Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

    Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

  • Un anno di Donald Trump bis: tra guerre, dazi e politica interna stravolta. Il mondo è cambiato

    Un anno di Donald Trump bis: tra guerre, dazi e politica interna stravolta. Il mondo è cambiato

  • Geolier a RTL 102.5: “Con questo disco le persone si sono fermate per ascoltarmi e per capire cosa ho da dire. Sono onorato di avere Pino Daniele tra le collaborazioni di questi progetto”

    Geolier a RTL 102.5: “Con questo disco le persone si sono fermate per ascoltarmi e per capire cosa ho da dire. Sono onorato di avere Pino Daniele tra le collaborazioni di questi progetto”

  • Scompare Valentino Garavani, aveva 93 anni, è morto nella sua residenza romana, funerali il 23 a Roma

    Scompare Valentino Garavani, aveva 93 anni, è morto nella sua residenza romana, funerali il 23 a Roma

  • Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

    Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

  • Addio a Roger Allers: il co-regista de “Il re leone” aveva 76 anni

    Addio a Roger Allers: il co-regista de “Il re leone” aveva 76 anni

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “In Spagna bilancio pesantissimo”. Sul decreto armi: “Sono convinto che questo sarà l’ultimo”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “In Spagna bilancio pesantissimo”. Sul decreto armi: “Sono convinto che questo sarà l’ultimo”

Sarah Toscano a RTL 102.5: “Nel mio primo album ho scavato molto in me, anche se ho ancora tanto da dire”

Sarah Toscano a RTL 102.5: “Nel mio primo album ho scavato molto in me, anche se ho ancora tanto da dire”

Nel corso di “Password”, la cantante ha presentato in diretta radiofonica “MET GALA”, il suo primo album rilasciato il 3 ottobre

Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

Nel corso di “Password”, il cantante ha presentato “Unplugged 2026”, il suo ritorno sul palco in 4 straordinarie arene per 40 concerti

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5