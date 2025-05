Torino: 19enne incinta investita da un'auto, costretta al cesareo

Investita da un’auto pirata, una ragazza incinta, alla 38 esima settimana di gravidanza, ha dato alla luce, oggi, una bambina del peso di 3 chili e 300 grammi. Il parto al Cto di Torino dove è stata allestita d’urgenza una sala operatoria per il cesareo. La neonata è in prognosi riservata: ha subito un brutto trauma fetale ed è ricoverata in terapia intensiva neonatale. La madre, diciannove anni, è stata investita ad Orbassano, vicino a Torino, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ha riportato una frattura alla clavicola. È successo, in tarda mattinata, lungo la strada provinciale 6. L’auto non si è fermata dopo l’urto e ha proseguito la sua marcia. La polizia municipale sta cercando di trovare qualche frammento del veicolo per risalire al modello e individuare il pirata della strada che è scappato. La giovane, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, era appena uscita da un supermercato, dove aveva fatto la spesa, nelle vicinanze del luogo dell'incidente e stava tornando a casa a piedi. Le condizioni della ragazza, stando ai medici, non sarebbero comunque gravi.