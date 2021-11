Torino, identificato l’assassino del 91enne trovato ucciso nel suo appartamento, è un senza fissa dimora

Salvatore Strano 50 anni di Paternò non ha lavoro, non ha dimora. È noto alle forze dell’ordine per precedenti di altro tipo. Vincenzo Rossi, il 91enne trovato cadavere nel pomeriggio di mercoledì, a Torino nel suo alloggio al quinto piano di un palazzo di via Tripoli 4, quartiere Santa Rita di Torino, era solito ospitare , aiutare, i senza fissa dimora della zona.





Questa volta mi ha fatto delle avance, non so cosa mi ha preso

I carabinieri hanno bloccato Strano durante la notte nella stazione ferroviaria di Porta Nuova: in una tasca aveva il pacchetto di sigarette comperato con una banconota da cinquanta euro insanguinata. Interrogato dagli investigatori del Comando provinciale e dal pm Eugenia Ghi ha confessato: "Non so che cosa mi è preso. Non era la prima volta che ero suo ospite, però mi ha fatto delle avance e io ho reagito". Strano ha colpito con due coltelli da cucina, prendendo alle spalle l’anziano L'ultimo fendente alla nuca, dove uno dei coltelli è rimasto conficcato. Poi avrebbe preso circa duecento euro dal portafoglio del pensionato ed è andato dal tabaccaio, a pochi metri dal palazzo stile anni '60. Ha comprato un pacchetto di sigarette con una banconota da 50 euro macchiata di sangue, com'era macchiata un'altra banconota tra quelle che aveva addosso al momento dell'arresto. Poi ha raccontato di essere andato andato a Porta Nuova ed è salito su di un treno regionale per Fossano, nel cuneese.





I carabinieri hanno usato le telecamere della tabaccheria

I carabinieri del nucleo investigativo, hanno acquisito la banconota insanguinata, un'impronta in casa dell'anziano rintracciata dal Ris di Parma, ma soprattutto sono state utili le immagini delle videocamere della tabaccheria che hanno inquadrato Strano mentre acquistava le sigarette. Poco prima di mezzanotte il 50enne è tornato a Torino. Individuato dalle telecamere della stazione e' stato arrestato dai militari dell'Arma in collaborazione con la polizia ferroviaria. "Ho dormito a casa sua negli ultimi giorni", ha ancora raccontato al magistrato, aggiungendo che non aveva ucciso Vincenzo Rossi per soldi e che quelli che aveva in tasca erano suoi "perché mia sorella mi manda del denaro".