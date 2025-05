Torino, una gru di un cantiere cade su un palazzo e poi in strada. Tre operai morti, passanti feriti

L’ennesimo incidente sul lavoro allunga la tragica lista delle cosiddette morti bianche. tre vittime e tre feriti: E’ morto anche il terzo operaio, aveva 20 anni, troppo gravi le ferite riportate a causa del crollo della gru via Genova, a Torino. Le altre due vittime si trovano sopra la struttura per montare il braccio della gru che si è afflosciata su se stessa. Secondo il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, un cedimento strutturale alla base della gru sarebbe la causa del crollo della struttura che ha causato la morte dei tre operai. Il crollo avrebbe interessato anche l'autogru utilizzata per montare la gru più grande. Le strutture abitative coinvolte sarebbero due, poi la gru è caduta in strada, i vigili del fuoco hanno estratto un ferito dalla sua automobile rimasta schiacciata nel crollo. Altri due passanti sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel popoloso quartiere Nizza Millefonti, a pochi passi dal Lingotto, in una zona di grande passaggio, percorsa anche dai mezzi pubblici, dove sono numerosi i negozi e i servizi.

VIGILI FUOCO, CEDIMENTO STRUTTURA A BASE GRU CAUSA CROLLO

"Da un primo accertamento c'è stato un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata - ha detto - ma non escludo altri cedimenti localizzati lungo lo sviluppo della volata della gru" ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo. Dunque un possibile cedimento strutturale alla base della gru "I miei uomini stanno operando, una volta che l'autorità giudiziaria ha dato l'autorizzazione alla rimozione delle vittime per estrarle in piena sicurezza. Squadre specialistiche saranno impegnate a tagliare i conci di calcestruzzo", ha aggiunto.

SOPRALLUOGO SINDACO SU LUOGO CROLLO GRU, 'VICENDA DRAMMATICA, MOLTO SCOSSO

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è recato in via Genova dove il crollo di una gru ha causato la morte di tre operai. "E' una vicenda drammatica, sono molto scosso", ha detto dopo essere stato accompagnato dai vigili del fuoco nei pressi della struttura crollata.