Torna la Champions League, Milan, Inter, Juventus ed Atalanta si preparano alla seconda giornata

Archiviata la sesta giornata del campionato di serie A è già ora di Champions League, con la seconda partita della fase a gironi. Il Milan, dopo la sconfitta a Liverpool, a San Siro riceve gli spagnoli dell'Atletico Madrid, campioni di Spagna in carica. Kjaer è tornato in gruppo e sarà della partita, nulla da fare invece per Krunic, Messias, Bakayoko e Ibrahimovic: rientreranno dopo la sosta per le nazionali. Il Milan quindi potrà contare ancora su Rebic, Leao, Giroud, e soprattutto Diaz, determinante nelle ultime uscite. Simeone dal canto suo recupera Koke, Lemar e Joao Felix. L'Inter invece va in ucraina contro lo Shakhtar di De Zerbi. Nell'ultima di campionato il tecnico italiano ha fatto ricorso a un ampio turnover, lasciando inizialmente in panchina i vari Ismaily, Traoré, Stepanenko e Dodò. A riposo invece Matvienko, Marlon, Alan Patrick, Konoplyanka, oltre ovviamente agli infortunati Fernando, Dentinho e Junior Moraes. In casa Inter è previsto il rientro tra i convocati di Correa, nulla da fare per Vidal e Sensi. In formazione non ci sarà spazio per grandi cambiamenti, difesa e attacco non cambieranno. A centrocampo e sulle fasce potrebbero esserci invece cambi, con Dumfries e Dimarco che insidiano Darmian e Perisic e Vecino che potrebbe far rifiatare Calhanoglu.





Juventus condizionata dagli infortuni

La Juventus, che scenderà in campo a Torino mercoledì contro i campioni in carica del Chelsea, deve fare i conti con gli infortuni: Paulo Dybala e Alvaro Morata sono fuori per almeno un paio di settimane. Dopo gli infortuni patiti contro la Sampdoria l'argentino e lo spagnolo si sono recati al J Medical per sottoporsi agli accertamenti necessari, che hanno evidenziato, rispettivamente, un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra e una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. "Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali", ha confermato la Juve in una nota ufficiale.