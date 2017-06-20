"Traccie", errore di ortografia sul sito del Ministero dell'Istruzione

L'errore blu scatena gli sfottò in Rete

Errore blu di ortografia sul sito del ministero dell’Istruzione proprio alla vigilia della Maturità. Gli studenti ansiosi in vista della prova di Italiano di domani che hanno cercato lumi sul sito dedicato agli Esami di Stato non hanno trovato nulla di utile ma hanno avuto modo di farsi una bella risata: campeggiava infatti un bel "traccie", con la "i" in mezzo tra la c e la e, proprio sulla pagina dedicata alla prima prova.

La foto dell’errore ha fatto subito il giro dei social network, il ministero ha corretto e si è ufficialmente scusato: colpa della società di informatica che gestisce in queste ore gli aggiornamenti della pagina web dedicata agli esami di maturità. "Abbiamo visto il refuso sul sito degli esami di Stato e siamo subito intervenuti - si legge nella nota diffusa dal Miur -. Si tratta di un errore di battitura, che naturalmente non doveva esserci".

