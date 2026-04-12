Tre giovani fermati per l’aggressione mortale nel centro di Massa, un 46enne muore davanti al figlio

Doveva essere una notte di svago, si è trasformata in tragedia per un uomo di 46 anni, Giacomo Bongiorni, che è stato ucciso durante una violenta aggressione avvenuta in piazza Felice Palma, a pochi passi dal municipio di Massa. L’episodio si è consumato intorno all’una di domenica 12 aprile, sotto gli occhi del figlio undicenne della vittima. Nelle scorse ore i carabinieri sono riusciti a identificare e fermare i presunti responsabili. Si tratta di tre giovani, due maggiorenni e un minorenne. Adesso sono indagati a vario titolo per concorso in omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa e da quella per i minorenni di Genova.





La ricostruzione

Secondo quanto accertato finora, l’uomo si trovava in centro insieme alla compagna, al figlio e ad alcuni familiari dopo aver assistito a uno spettacolo. Il gruppo si era fermato in un locale della zona. Nelle vicinanze, in un altro esercizio, era presente un altro gruppo di giovani. Tra le due parti sarebbe nata una discussione, forse legata al lancio di bottiglie di vetro e a un rimprovero rivolto ai ragazzi. In poco tempo la situazione è degenerata in uno scontro fisico. Durante le violenze il 46enne sarebbe stato colpito più volte fino a cadere a terra, battendo la testa. Il trauma, secondo le prime ipotesi, avrebbe provocato un arresto cardiaco fatale, malgrado il pronto intervento dei soccorritori del 118. Nello scontro è rimasto ferito anche un altro uomo che è stato ricoverato in ospedale.





I testimoni

Al momento dei fatti in piazza c’erano parecchie persone, ma a rendere drammatica la situazione è che il pestaggio è avvenuto davanti agli occhi del figlio di Giacomo Bongiorni e che è stato successivamente trasportato in ospedale in stato di choc. Fondamentale per le indagini è stato il contributo delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle numerose testimonianze raccolte tra i presenti. I carabinieri, individuati i presunti responsabili, hanno proceduto ad effettuare perquisizioni che hanno portato al sequestro di materiale ritenuto utile alla ricostruzione dei fatti.





L’interrogatorio di garanzia

Nei prossimi giorni si terranno gli interrogatori di garanzia. Il minorenne comparirà davanti al giudice del Tribunale per i minorenni di Genova, mentre i due maggiorenni saranno ascoltati dal Gip del Tribunale di Massa. Atteso anche l’esame autoptico sul corpo della vittima. Servirà a chiarire con precisione le cause del decesso.



