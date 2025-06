Trentino, ragazza muore in un dirupo, il cane la veglia per ore

Tragedia al Picco Ivigna, in Trentino, dove un'escursionista è precipitata ed è morta. Il cane è rimasto a vegliare per ore il suo corpo e il ritrovamento del cadavere è stato reso possibile proprio grazie ai latrati dell'animale. La vittima è Melanie Kaserer, una giovane altoatesina, morta giovedì. L’altro ieri era scattato l’ allarme in tutta la valle, poi il ritrovamento. L’escursionista altoatesina 26enne ha perso la vita dopo una caduta nella zona verso il Picco Laste di Verdins sopra Scena nelle Alpi Sarentine. Della ragazza non si avevano più notizie, era residente nel paese di San Pancrazio in Val d’ Ultimo e subito erano stati allertati i soccorsi. La zona è stata setacciata in maniera incessante dagli uomini del soccorso alpino di Merano, Lana e Sarentino, per tutta la serata di giovedì e la notte. In alcuni casi anche combattendo con le difficoltà del buio, mentre in loro supporto sono intervenuti anche i volontari dei vigili del fuoco della zona. Il drammatico ritrovamento del corpo poco sotto la cima che tocca quota 2.670 metri è avvenuto alle 1.30 nella notte tra giovedì e venerdì. Si trovava al fondo di un dirupo, senza vita.