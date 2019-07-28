Tromba d'aria vicino Roma, morta una donna in auto

28 luglio 2019, ore 06:02
Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, è già' stato informato di quanto accaduto
Tragedia nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d'aria. Il vento avrebbe provocato un incidente ad una vettura, sbalzata via, che stava percorrendo via Coccia di Morto, provocando la morte di una donna, di giovane eta', che era al suo interno. Non si hanno altri ragguagli sulla dinamica. Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, e' gia' stato informato di quanto accaduto.
