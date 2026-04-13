Trump, le proteste di Cei e politica per gli attacchi a Papa Leone XIV. Ma il centrosinistra accusa Meloni

Lo scambio innescato da Trump ha provocato inevitabilmente sconcerto, già manifestato dalla comunità ecclesiastica e dalla politica: la CEI ha subito espresso il proprio "rammarico" per le parole del presidente americano rivolte a Leone XIV, spiegando che questi "non è una controparte politica, ma il successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero". Un uguale rammarico è stato mostrato anche dal sindaco della città che circonda il Vaticano, Roberto Gualtieri: "Roma è vicina a PAPA Leone. Gli attacchi di Donald Trump al suo alto magistero spirituale e al suo impegno per la pace sono inaccettabili e feriscono sensibilità e coscienze", ha scritto il primo cittadino della Capitale su X.

Mattarella

Da parte sua il Capo dello Stato, Mattarella, nel suo messaggio a Leone XIV, sottolinea come nessuno come possa rimanere indifferente agli appelli del Papa per pace: «Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell'invito all'unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell'indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell'uomo. Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità».

Salvini

E tanti sono gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. A criticare Trump, anche il vicepremier leghista Salvini, da sempre vicinissimo al tycoon, che questa volta afferma che attaccare il Santo Padre non è cosa intelligente e utile da fare: “«Papa Leone è una guida spirituale per miliardi cattolici ma, al di là di questo, se c'è una persona che si sta spendendo per la pace è Papa Leone e quindi attaccarlo non mi sembra cosa intelligente e utile da fare. Invece di attaccare il Santo Padre io aiuterei il Santo Padre e sosterrei le parole di pace del Santo Padre». Ma l’opposizione chiede alla premier Meloni di prendere posizione più nettamente. La presidente del Consiglio ha difatti inviato un messaggio al Pontefice in occasione del viaggio apostolico in Africa, con l’augurio di portare la pace, senza però commentare nello specifico la vicenda: «A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l'augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio. L'Italia continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli».

Le opposizioni

La segretaria PD, Elly Schlein, dichiara che “insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo al dialogo e alla dignità umana è un atto gravissimo”. Per il leader di Italia Viva Renzi, "difendere Leone è oggi un dovere non solo per i cattolici ma anche e soprattutto per i laici”. Pure il leader 5 stelle Conte cita il silenzio di Meloni: “Le parole di PAPA Leone XIV sono la migliore reazione agli attacchi insostenibili e inqualificabili arrivati da Trump. Solidarietà al Pontefice", ha scritto poi il presidente del Movimento 5 Stelle, che ha al contempo lanciato una critica alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, da "'madre, cristiana', ancora non si è schierata" sulle parole del tycoon. E chiede alla premier di condannare l’attacco, anche Elena Bonetti di Azione.

Lupi

Dalla maggioranza, inoltre, è arrivato il commento di Maurizio Lupi, di Noi Moderati, che ha espresso "solidarietà piena e convinta a PAPA Leone XIV dopo le inopportune parole del presidente Trump", aggiungendo: "Noi invece condividiamo totalmente le parole del Pontefice sulla necessità del dialogo e della mediazione. E come noi la maggioranza degli italiani e degli europei e, crediamo, anche degli americani. In un tempo pieno di incertezze e di irrazionalità ancora una volta è la Chiesa a indicare la via, che è quella della pace, alle istituzioni internazionali".