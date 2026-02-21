Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema Photo Credit: Ansa: Washington Bonnie Cash/Pool

Redazione Web

21 febbraio 2026, ore 21:00

Questa costante incertezza sulle tariffe doganali è un veleno, ha commentato il cancelliere tedesco Merz

"Aumento con effetto immediato i dazi mondiali al 15 per cento, un livello pienamente consentito e testato legalmente". E’ quanto ha annunciato Trump facendo riferimento a una legge del ’74, sulla scia della bocciatura da parte della Corte Supema dei dazi reciproci introdotti dal presidente il due aprile dello scorso anno. Il Tycoon ha scelto di rilanciare a poche dal nuovo ordine per un dazio globale al 10% firmato ieri sera. La legge citata da Trump per ritoccare al rialzo le tariffe doganali, però, prevede l'introduzione di dazi universali fino al 15% solo per un periodo di 150 giorni. "Il veleno più grande per le economie dell'Europa e degli Stati Uniti è questa costante incertezza sui dazi. Incertezza che deve finire." E’ quanto ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz che terrà colloqui con gli alleati europei per una risposta congiunta alla politica commerciale Usa.

Argomenti

Corte Suprema
dazi
Trump
Usa

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

    "Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani

  • Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

    Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti"

  • Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

    Tenerife uomo uccide il figlio di 10 anni con un machete, la mamma è in fin di vita, lui è stato ucciso dalla guardia civile

  • E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

    E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

  • Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

    Bollettino Bce, in Italia le famiglie pagano l’elettricità il doppio rispetto alle industrie ad alta intensità energetica

  • Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

    Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul merito

  • Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

    Crans Montana: sette feriti ancora ricoverati al Niguarda, sono fuori pericolo di vita, ma restano in condizioni serie

  • Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

    Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

  • RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

    RTL 102.5 fa chiarezza in merito alla frase pronunciata in diretta dallo speaker Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù a nord”

  • Paolo Petrecca rimette il mandato,

    Paolo Petrecca rimette il mandato, lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina

Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

Aveva 84 anni. Le lotte con Martin Luther King, le due candidature alle presidenziali, il mantra "mantieni viva la speranza"

Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

Il Capo della Casa Bianca cerca una distensione, ma non risparmia le critiche. Tra comizi e interviste, Trump se la prende con i manifestanti, con le vittime dell'Ice e con la Oman, aggredita durante un discorso

Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Dopo il rincorrersi di mezze conferme e mezze smentite, il ministro degli Esteri Tajani sgombra il campo e annuncia il prossimo incontro tra Piantedosi e l'ambasciatore Usa per discutere i dettagli sull'arrivo dell'Ice