Trump porta i dazi globali al 15% dopo la bocciatura della Corte Suprema

"Aumento con effetto immediato i dazi mondiali al 15 per cento, un livello pienamente consentito e testato legalmente". E’ quanto ha annunciato Trump facendo riferimento a una legge del ’74, sulla scia della bocciatura da parte della Corte Supema dei dazi reciproci introdotti dal presidente il due aprile dello scorso anno. Il Tycoon ha scelto di rilanciare a poche dal nuovo ordine per un dazio globale al 10% firmato ieri sera. La legge citata da Trump per ritoccare al rialzo le tariffe doganali, però, prevede l'introduzione di dazi universali fino al 15% solo per un periodo di 150 giorni. "Il veleno più grande per le economie dell'Europa e degli Stati Uniti è questa costante incertezza sui dazi. Incertezza che deve finire." E’ quanto ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz che terrà colloqui con gli alleati europei per una risposta congiunta alla politica commerciale Usa.