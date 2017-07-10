Turchia, opposizione ad Erdogan: in piazza centinaia di migliaia di persone

Il corteo, “Marcia per la giustizia”, è partito da Ankara 25 giorni fa

E’ giunta ad Istanbul la "Marcia per la giustizia", partita 25 giorni fa dalla capitale turca per iniziativa del partito Chp, principale forza di opposizione ad Erdogan. Il cammino di 430km si è concluso con una grande manifestazione nel quartiere di Maltepe e l’intera area è stata controllata da imponenti misure di sicurezza.

