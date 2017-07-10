Turchia, opposizione ad Erdogan, in piazza centinaia di migliaia di persone

Turchia, opposizione ad Erdogan: in piazza centinaia di migliaia di persone

Turchia, opposizione ad Erdogan: in piazza centinaia di migliaia di persone

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 10:47

Il corteo, “Marcia per la giustizia”, è partito da Ankara 25 giorni fa

E’ giunta ad Istanbul la "Marcia per la giustizia", partita 25 giorni fa dalla capitale turca per iniziativa del partito Chp, principale forza di opposizione ad Erdogan. Il cammino di 430km si è concluso con una grande manifestazione nel quartiere di Maltepe e l’intera area è stata controllata da imponenti misure di sicurezza.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Alla chiamata dei sindacati hanno risposto un milione di manifestanti in tutto il Paese. Bloccati porti e autostrade. Sfilate in tutte le città. Tafferugli a Bologna con lanci di bombe carta

Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

E' accaduto alle 9:15 di questa mattina. L'uomo viveva da solo e non aveva figli

Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

L'attentato la scorsa notte. Danneggiata anche la vettura della figlia. Indaga l'antimafia. Dalla politica parole di solidarietà e condanna