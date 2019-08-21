Turista morto, autopsia, deceduto per choc emorragico

Gautier sarebbe rimasto in vita al massimo 45 minuti dopo caduta

Simon Gautier sarebbe morto in seguito ad uno choc emorragico per la rottura dell'arteria femorale. E' emerso dall'autopsia sul corpo del turista francese eseguita oggi nell'ospedale di Sapri (Salerno). Sono state riscontrate fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti. L'emorragia avrebbe avuto origine dalla gamba sinistra che presentava rotture dei principali vasi. Gautier, dal momento della caduta, sarebbe rimasto in vita al massimo per 45 minuti.

