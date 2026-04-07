"Tutti i sogni ancora in volo": Massimo Ranieri canta e incanta, in scena lo spettacolo al Sistina di Roma

"Tutti i sogni ancora in volo": Massimo Ranieri canta e incanta, in scena lo spettacolo al Sistina di Roma

"Tutti i sogni ancora in volo": Massimo Ranieri canta e incanta, in scena lo spettacolo al Sistina di Roma Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

07 aprile 2026, ore 15:15

Oggi,7 aprile 2026, Ranieri sarà ospite in "Protagonisti" a partire dalle 19

 "Tutti i sogni ancora in volo". Una frase celebre di Massimo Ranieri, che canta e incanta il pubblico. E' anche il titolo del suo imperdibile spettacolo, che torna a Roma al Teatro Sistina, dal 16 al19 aprile, Massimo Ranieri (che oggi, 7 aprile 2026, sarà ospite in "Protagonisti" a partire dalle 19).


Dopo più di 800 repliche dello spettacolo 'Sogno e son desto' ecco un' altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata. Massimo Ranieri nel 2025 al 75esimo Festival di Sanremo, ha presentato la canzone 'Tra le mani un cuore' che porta le firme di Tiziano Ferro e Nek, inoltre presentata recentemente sul palco Rai della trasmissione di Capodanno 'L'Anno che verrà'. Il brano è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi soprattutto quando un amore finisce e in questo caso, il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana.

 Nello spettacolo il pubblico potrà ascoltare anche bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali, Pino Donaggio, Ivano Fossati , Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. Canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell'artista internazionale Gino Vannelli.

LA SCALETTA DELLO SPETTACOLO

Nella scaletta, sarà presente anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 'Lettera di là dal mare'. Anche questa volta sul palco sarà presente un Massimo Ranieri al 100%. Offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato in questi lunghi tour, organizzati dal noto producer Marco De Antoniis che ha realizzato più di 2000 spettacoli di Massimo Ranieri, sold out in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Australia. Sul Palco una band inedita formata da straordinari musicisti, Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria , Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri Sax e voce, Max Filosi al Sax e flauto, Luca Giustozzi al trombone e Fernando Brusco alla tromba.


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