Tutti salvi gli sciatori travolti da una valanga in Austria, un morto in Val Senales, neve e gelo in Nord America

Sono gravemente feriti, ma salvi . Gli ultimi due sciatori travolti da una valanga in Austria sono stati recuperati e portati in ospedale. Ieri un gruppo di dieci persone era stato investito da una grande massa di neve , è successo nella località sciistica di Lech Zurz , a 2700 metri d’altitudine nella zona di Voralberg. Delle dieci persone rimaste sotto la neve, quattro sono in ospedale, altre sei se la sono cavata con qualche acciacco e tanto spavento. La polizia ha dichiarato il “cessato allarme”, non ci sono più persone che mancano all’appello. Nessun lieto fine in Val Senales , in provincia di Bolzano. Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga. La vittima aveva 63 anni , abitava a Meltina (sempre in Alto Adige), ieri non aveva fatto ritorno a casa dopo una giornata passata sugli sci. Sono scattate le ricerche, anche di notte, alla fine il corpo è stato individuato e recuperato.

NORD AMERICA E GIAPPONE IN GINOCCHIO PER IL GELO

La bufera di vento e neve che ha gelato Canada e Stati Uniti non si allenta e peggiora il bilancio delle vittime: si calcola che i morti provocati (direttamente o indirettamente) da questa ondata di gelo siano almeno 38. La maggior parte delle vittime si registra negli Stati Uniti, la zona più colpita è lo stato di New York, che si estende ben al di sopra della metropoli della Grande Mela. Come detto, il Canada non è esente dall’emergenza: nelle ultime ore quattro persone sono morte in un incidente, con un pullman che si è ribaltato dopo uno sbandamento su una strada ghiacciata: è successo nella cittadina di Merritt, nella provincia occidentale della British Colombia, non lontano da Vancouver. Negli Stati Uniti i disagi sono notevoli: traffico aereo in tilt, con centinaia di voli cancellati e molti altri che decollano e atterranno con robusti ritardi. In molte abitazioni manca l’energia elettrica, anche se il numero dei black out sta calando rispetto ai giorni scorsi, quando erano rimaste al buio un milione e settecentomila persone, ora il problema riguarda circa duecentomila abitanti. E il maltempo insiste anche dall’altra parte del mondo, in Giappone: almeno 17 persone sono morte negli ultimi 10 giorni a causa delle pesanti nevicate, che hanno causato blackout elettrici in migliaia di abitazioni. Le zone più colpite del Paese sono la costa occidentale e l'isola settentrionale di Hokkaido. La neve ha raggiunto fino a un metro di profondità in sole 24 ore in alcune località, come la cittadina di Oguni, nella regione nord-occidentale di Yamagata. Il governo ha avvertito la popolazione delle aree più colpite a restare in casa e a evitare di mettersi in automobile, dopo che molti veicoli sono rimasti impantanati nella neve, bloccando le strade.