"Tutto accade": Alessandra Amoroso conduttrice di sette prime serate in radiovisione su RTL 102.5, inizia così il suo viaggio verso San Siro

"Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d’ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio quando noi apriremo le porte di questo mio primo concerto a San Siro. Sarà il mio duecentesimo concerto. Sarà meraviglioso", racconta emozionantissima Alessandra Amoroso in radiovisione su RTL 102.5 (che definisce ormai la sua seconda casa). "Ci saranno tantissimi amici, non dico chi ci sarà ma sarà bellissimo, sarà bello condividere quello che è stato di questi 13 anni e quello che sarà e ci porterà a festeggiare tutti insieme il 13 luglio 2022. Mi auguro che questo sia solo l’inizio, nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo, so che tutto andrà per il meglio, staremo bene e saremo felici. Per me questo è molto importante, auguro il meglio a tutti”, continua.

Adesso Alessandra Amoroso diventa conduttrice d’eccezione di sette imperdibili prime serate, il 13 di ogni mese, in radiovisione nella Suite 102.5 per vivere insieme tutte le tappe che la porteranno al 13 luglio 2022, data del suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano.

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, accompagnerà Alessandra Amoroso per celebrare la sua carriera dagli esordi ad oggi.

Primo appuntamento il 13 gennaio 2022, Alessandra Amoroso sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5: sette prime serate nella Suite 102.5 con Francesca Cheyenne, Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio, per condividere con gli ascoltatori ricordi indelebili e racconti esclusivi della sua carriera artistica.

Un viaggio da percorrere insieme fino al 13 luglio 2022, attesissima data del concerto allo stadio San Siro. Solo un’altra donna è riuscita a esibirsi nello stadio di Milano, Laura Pausini nel 2007.

Durante le serate ci saranno tanti ospiti e amici di Alessandra Amoroso insieme ai quali rivivremo, una dopo l’altra, le tappe di questo suo viaggio.

Il primo appuntamento è per il 13 gennaio dalle 21, in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY.

